CHÝBALO MÁLO: Slovensko podľahlo Anglicku 1:2 po predĺžení,rozhodol Kane

Slovenskí futbaloví reprezentanti siahali na premiérovú štvrťfinálovú účasť na veľkom turnaji. Slováci v osemfinálovom súboji ME prehrali s favorizovaným Anglickom 1:2 po predĺžení, pričom vyrovnanie v riadnom hracom čase zariadil v predposlednej minúte Jude Bellingham. O postupe "Albionu" rozhodol v úvode predĺženia kapitán Harry Kane. Angličanov čaká vo štvrťfinále duel so Švajčiarskom (6. júla v Düsseldorfe).

Tím trénera Francesca Calzonu sa aj v štvrtom stretnutí na EURO 2024 ujal vedenia, skóre otvoril v 25. minúte Ivan Schranz, pre ktorého to bol už tretí presný zásah na turnaji. Slováci sa súpera v prvom dejstve nezľahli, hrali sebavedomo a prezentovali sa aktívnou hrou. Od nej Slováci po zmene strán upustili, "Albion" sa dostával do tlaku a v 50. minúte vyťažil vyrovnávajúci gól zásluhou Phila Fodena. "Sokolom" však tretíkrát na turnaji pomohol systém VAR, ktorý odhalil ofsajdové postavenie zakončujúceho Fodena. Angličania zvierali súpera pred jeho šestnástkou, no dlho sa zdalo, že Slováci oduševneným výkonom ustoja tlak topfavorita. Prišla však predposledná minúta a efektnými nožničkami udrel Jude Bellingham, ktorý poslal duel do predĺženia z prvej strely na bránu. Už v jeho prvej minúte využili Angličania momentum a Harry Kane poslal svoj tím do vedenia. Favorit sa následne stiahol do defenzívy. Vyrovnať mohol v závere prvej časti predĺženia Peter Pekarík, ale z ťažkej pozície poslal loptu nad bránu. Slováci si aj vplyvom defenzívnych striedaní už nedokázali vypracovať gólovú príležitosť a s turnajom sa po smolnom priebehu rozlúčili napriek heroickému výkonu v osemfinále.



Slováci postúpili do vyraďovačky druhýkrát pri svojej tretej účasti na finálovom turnaji ME v ére samostatnosti. Po ďalšom vzájomnom stretnutí Slovenska s Anglickom zostáva v platnosti, že Slováci mužstvo z Britských ostrovov ani raz nezdolalo, no zároveň nikdy v súťažnom zápase neprehralo viac ako o gól.

osemfinále /Arena AufSchalke, Gelsenkirchen/:



Anglicko - Slovensko 2:1 po predĺžení (1:1, 0:1)



Góly: 90.+5 Bellingham, 91. Kane - 25. Schranz. Rozhodcovia: Meler - Eyisoy, Ersoy (všetci Turec.), ŽK: Guehi, Bellingham, Mainoo - Kucka, Škriniar, Pekarík, Vavro, Gyömbér.







Anglicko: Pickford - Walker, Stones, Guehi, Trippier (66. Palmer) - Mainoo (84. Eze), Rice - Saka, Bellingham (106. Konsa), Foden (90.+4 Toney)- Kane (106. Gallagher)



Slovensko: Dúbravka - Pekarík (109. Tupta), Vavro, Škriniar, Hancko - Kucka (81. Bero), Lobotka, Duda (81. Bénes)- Schranz (90.+3 Gyömbér), Strelec (61. Boženík), Haraslín (61. Suslov)

Slováci začali rovnako ako v predošlých dueloch aktívnym pressingom a topfavorita sa vôbec nezľakli. Už v tretej minúte sa črtal rýchly brejk po strate Angličanov, Schranz predstihol v súboji Guehiho, ktorý musel zatiahnuť ručnú brzdu a už po chvíli videl žltú kartu. Už v piatej minúte potiahol po ľavom krídle akciu Haraslín, v tandeme mu šprintoval Hancko, ktorý hľadal na opačnej strane Schranza, ale najlepší slovenský strelec na turnaji sa k lopte nedostal. Angličania mohli udrieť v 10. minúte, ale Trippier v dobrej pozícii trafil skákajúcu loptu veľmi zle a poslal ju vysoko nad bránu. Haraslín vzápätí dostal výbornú prienikovú prihrávku od Strelca, v šestnástke sa prestrčil pred Walkera, no jeho nedôrazné zakončenie obetavo v páde zblokoval Guehi. V 23. minúte sa dostal prvýkrát do zakončenia Kane, ale jeho hlavičkový pokus zblokoval na roh Hancko. Slováci si išli za gólom a odmenení boli v 25. minúte. Kucka vyhral dôležitý hlavičkový súboj s Guehim, predĺžil loptu na Strelca, ktorý nespanikáril, videl nabiehajúceho Schranza a ten dokázal obstreliť Pickforda. Angličania si loptu posúvali, nedokázali nájsť moment prekvapenia a z tribún počuli opäť piskot. Angličania mali v závere prvého dejstva viac z hry, ale k priamemu ohrozeniu Dúbravku sa nedostali a Slovákov delilo od historického postupu medzi osem najlepších 45 minút.



Angličania výborne vstúpili do druhého dejstva, prvýkrát v zápase dokázali prekvapiť slovenskú obranu. Na odkrytej pravej strane sa dostal k lopte Trippier, ktorý vyšachoval defenzívu prihrávkou na Fodena a Anglicko sa radovalo z vyrovnania. Spomalené zábery však odhalili, že Trippier posielal loptu dopredu a Foden stál v ofsajde. Systém VAR tak zachránil Slovensko tretíkrát na turnaji. V 55. minúte si favorit vydýchol. Bellingham chcel rýchlo rozohrať na polovici ihriska, to však nečakal Stones, ktorý nereagoval a lopta smerovala k odkrytému Strelcovi. Ten neváhal, videl povybehnutého Pickforda a z hranice 50 metrov okamžite zakončoval, ale lopta tesne minula bránu. Slováci sa nevedeli dostať z vlastnej polovice, Angličania zbierali odrazené lopty a dostávali slovenskú defenzívu pod obrovský tlak. Slovákom odľahlo po hodine hry, keď Kucka zastavil Mainooa faulom tesne pred pokutovým územím pod hrozbou druhej žltej karty, ktorú rozhodca Meler nevytiahol. Následný priamy kop poslal iba do múru Foden. Tréner Calzona reagoval na rastúci tlak dvojnásobným striedaním. Kŕče trápili Strelca, ktorého na hrote nahradil Boženík. Na ľavé krídlo prišiel Suslov namiesto Haraslína. Angličanov mohol zachrániť kapitán Kane, ktorý po centri Fodena zakončoval hlavou, ale loptu neusmernil ideálne a netrafil priestor brány. Ešte bližšie bol v 81. minúte ku gólu Rice, ktorý vystrelil zo strednej vziadelnosti a Dúbravkovi pomohla žrď. Angličania otvárali hru, Slovákom sa črtali možnosti na brejk, ale sily potiahnuť kontru im nezostávali. Angličania mali už iba pár sekúnd na to, aby zabránili šokujúcemu vypadnutiu. Po rohovom kope si slovenská defenzíva neustrážila Bellinghama, ktorý efektnými nožničkami poslal duel do predĺženia.



Unavení a zaskočení Slováci začali veľmi zle, už po 53 sekundách sa lopta dostala v šestnástke ku Kaneovi a anglický kanonier poslal Angličanov do vedenia. Slovenský výber, ktorý v závere riadneho hracieho času upravil svoje rozostavenie na defenzívne, hral netradične s tromi stopérmi, čo znamenalo oveľa menej ofenzívnej kvality. Vrátiť mohol do zápasu svoj tím v závere prvej časti predĺženia Pekarík, ktorého našiel prudkou prihrávkou na zadnej žrdi Hancko, ale z hranice malého vápna nedokázal loptu trafiť ideálne a poslal ju nad Pickfordovu bránu. Na bránenie výsledku sa chceli sústrediť Angličania od druhej časti predlženia. Southgate stiahol z hry Kanea i Bellinghama, čo jasne dokumentovalo tento zámer, ktorý napokon slávil úspech.

hlasy aktérov /zdroj: TV Markíza/



Francesco Calzona, tréner SR: "Musíme byť hrdí na mužstvo, hrali sme vyrovnaný zápas proti Anglicku. Druhý polčas v predlžení sme hrali prakticky na ich polovici, nemám čo k tomu dodať. Nechýbalo nám nič, hodnota ich tímu je obrovská. Môžeme byť hrdí na to, čo sme ukázali, hrali sme vyrovnanú partiu proti Angličanom."



Milan Škriniar, kapitán SR: "Som smutný, delilo nás od toho možno tridsať sekúnd. Mohli sme sa tešiť my, ale taký je futbal. Som hrdý na chlapcov, na trénera, za celé obdobie, čo sme spolu. Vytvorili sme neskutočnú partiu, o to viac to mrzí, že to končí takto. Verím, že sa vrátime silnejší a budeme reprezentovať Slovensko tak, ako na tomto turnaji."



Dávid Hancko, obranca SR: "Dávno som nebol z futbalu tak smutný. Viem, že je to len hra, ale boli sme veľmi blízko k niečomu výnimočnému, k niečomu, o čom sme snívali. Urobili sme všetko, čo bolo v našich silách, aby sa to podarilo, ale nakoniec sa to otočilo na ruby. Vyrovnávajúci gól Bellinghama bol dýkou do srdca."



Jude Bellingham, stredopoliar Anglicka a autor gólu na 1:1: "Myslím, že to bolo 20 sekúnd od vypadnutia z ME. Ťažko poprieť, že to bol jeden z najdôležitejších momentov mojej doterajšej kariéry."



Gareth Southgate, tréner Anglicka: "Vôbec nás to neprekvapilo, Slováci majú dobrý tím a sú dobre trénovaní. Nebránili sme dobre niekoľko dlhých lôpt a bolo pre nás ťažké dostať sa cez vysoký pressing. Museli sme sa neuveriteľne nadrieť, ale vedeli sme, že jeden gól všetko zmení a ja som stále veril, že ho dosiahneme. Možno nie až tak neskoro, ale bol to večer, keď som nebol pripravený ísť domov. Hráči to zjavne cítili rovnako."