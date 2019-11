Islamský džihád odmieta prímerie s Izraelom, chce dokončiť akciu

Ilustračná snímka. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Gaza 13. novembra (TASR) - Palestínske radikálne hnutie Islamský džihád nie je ochotné rokovať o prímerí v najnovšom konflikte s Izraelom. Vyhlásil to v stredu jeho hovorca Musáb Brajm, ktorý v mene hnutia odmietol snahy o sprostredkovanie ukončenia prebiehajúcej eskalácie medzi Izraelom a palestínskymi militantnými skupinami v pásme Gazy, informoval denník The Times of Israel.uviedol Brajm pre tlačovú agentúru Šiháb spájanú s islamistickým hnutím Hamas.Ďalej povedal, že diskutovať o prímerí bude možné,odvetu za cielený útok Izraela, pri ktorom prišiel o život vplyvný veliteľ Islamského džihádu.Palestínski radikáli na tento útok reagovali odpaľovaním raketových a mínometných striel smerom na juh i strednú časť Izraela.Izraelská armáda reagovala sériou cielených útokov, pri ktorých v pásme Gazy likviduje objekty využívané radikálmi ako odpaľovacie stanovištia.Izraelský premiér Benjamin Netanjahu v stredu vyhlásil, že Islamský džihád v pásme Gazy musí prestať s raketovými útokmi na Izrael. V opačnom prípade Izrael podnikne ešte viac úderov na ich pozície.Dodal, že Izrael nemá záujem o ďalšiu eskaláciu konfliktu. Súčasne však zopakoval, že židovský štát bude na palestínske raketové útoky reagovaťDenník The Times of Israel v stredu napísal, že žiadna zo strán konfliktu zatiaľ nehovorí o možnosti uzavretia prímeria, aj keď predstavitelia Egypta a OSN sa počas noci na stredu vyjadrili, že sa usilujú, aby sa Izrael a ozbrojené skupiny z Gazy na ňom dohodli.Nemenovaný egyptský zdroj spresnil, že Káhira sa snaží o deeskaláciu napätia medzi Izraelom a ozbrojencami z Gazy. V rámci toho egyptská tajná služba nadviazala komunikáciu aj s USA a EÚ.