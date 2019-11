Žiarsky Tubapack má novú linku, vďaka ktorej chce zvýšiť výrobu

Ilustračná snímka. Foto: TASR Branislav Caban Foto: TASR Branislav Caban

Žiar nad Hronom 13. novembra (TASR) - Zvýšenie výroby mesačne o jeden až dva milióny túb si sľubuje žiarska spoločnosť Tubapack od novej linky na výrobu túb s priemerom 50 milimetrov, ktorú spustili v závode v uplynulých dňoch. Vďaka tejto investícii, ktorá si vyžiadala náklady 400.000 eur, bude môcť spoločnosť vyrábať tuby, ktoré doteraz nemala v portfóliu.uviedla pre TASR Monika Huříková zo spoločnosti Tubapack.Spoločnosť, ktorá sídli v žiarskom priemyselnom parku, je na trhu nepretržite od roku 1973, aj keď v tých rokoch patrila výroba túb ešte pod Závod SNP. V súčasnosti má deväť liniek na výrobu hliníkových túb a dve linky na výrobu laminátových túb.podotkla Huříková.Súčasná výrobná kapacita spoločnosti sa tak zvýši z aktuálnych 300 miliónov hliníkových túb na 360 miliónov túb ročne. Spolu s laminátovými tubami tak bude celková výroba kapacita predstavovať 410 miliónov túb ročne.uviedol v tejto súvislosti riaditeľ spoločnosti Richard Pittner.Žiarske tuby smerujú primárne do potravinárskeho, kozmetického, chemického a farmaceutického priemyslu. Tuby vyváža spoločnosť do celej Európy, Blízkeho východu, severnej Afriky a najnovšie aj do Thajska.dodala Huříková.