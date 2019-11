Islamský džihád prišiel pri cielenej akcii Izraela o ďalšieho veliteľa

Ilustračná snímka. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Jeruzalem/Gaza 13. novembra (TASR) - Izraelský minister obrany Naftali Bennett v stredu vo svojom prvom verejnom vystúpení v novej funkcii varovalpred útokmi, ktoré podľa neho židovský štát nenechá nepotrestané. Informoval o tom v stredu na svojom webe denník The Times of Israel.Bennett podľa neho uviedol, že likvidácia vplyvného poľného veliteľa palestínskeho radikálneho hnutia Islamský džihád bolaZabitý Bahá abú Ata bol podľa Bennettateroristických akcií palestínskeho Islamského džihádu, ktorý "terorizoval občanov Izraela. Bol eliminovaný".Bennett súčasne v mene svojej krajiny vyslal, že Izrael ichIzraelské médiá v stredu informovali, že v stredu ráno pri cielenom útoku Izraela na stanovište využívané Palestínčanmi na odpaľovanie rakiet smerom na územie židovského štátu prišiel o život ďalší významný veliteľ Islamského džihádu.Palestínske zdroje uviedli, že zabitým je 38-ročný Chálid Farrádž, ktorý velil centrálnej divízií jednotiek palestínskeho Islamského džihádu.Stredajšie cielené útoky Izraela si vyžiadali životy už štyroch Palestínčanov a ďalší utrpeli zranenia. Počet obetí najnovšej eskalácie na palestínskej strany tak od utorka stúpol na 16. Zranených bolo najmenej 50 osôb.Izraelská strana hlási za rovnaké obdobie 48 zranených, dodal v stredu denník The Times of Israel.