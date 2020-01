Islamský štát plánuje novú fázu útokov zameraných na Izrael

SITA Slovenská tlačová agentúra, prevádzkovateľ spravodajského portálu webnoviny.sk . Všetky práva vyhradené.

27.1.2020 (Webnoviny.sk) - Islamský štát (IS) v pondelok v audioodkaze oznámil, že začne novú fázu útokov, ktoré sa zamerajú na Izrael. Zároveň odmietol nový plán americkej administratívy na vyriešenie izraelsko-palestínskeho konfliktu, ktorý chce Washington zverejniť tento týždeň.Napriek tomu, že teroristická organizácia IS posledné roky uskutočňuje krvavé útoky v rôznych štátoch naprieč svetom, Izrael je jej terčom zriedka. Hovorca abú Hamza Kurajší však teraz v novej 37-minútovej nahrávke vyzval bojovníkov IS, aby útočili na Izrael. Cieľom odkazu je zjavne osloviť svojich sympatizantov v regióne, predovšetkým na Sinaji a v Levante.Správa prichádza v čase, keď IS utrpel početné významné porážky, keď okrem iného prišiel o svojho lídra Abú Bakra al-Baghdádího počas vlaňajšieho útoku v Sýrii. V októbri ho na najvyššom poste nahradil abú Hášimí al-Kurajší.