Situácia so smogom je veľmi vážna, vláda zaviedla výnimočné opatrenia

SITA Slovenská tlačová agentúra, prevádzkovateľ spravodajského portálu webnoviny.sk . Všetky práva vyhradené.

27.1.2020 (Webnoviny.sk) - Vláda Severného Macedónska v pondelok zaviedla výnimočné opatrenia v súvislosti s veľkým znečistením ovzdušia smogom. Opatrenia začnú platiť od utorka v dvoch mestách, kde je situácia najvážnejšia - v metropole Skopje a v meste Tetovo na severozápade krajiny.V oboch mestách už dva dni za sebou stúpol podiel toxických látok v ovzduší na hladinu 11-krát vyššiu ako je odporúčaný bezpečnostný limit. Vláda preto odporučila zamestnávateľom, aby od utorka oslobodili od práce tehotné ženy a ľudí nad 60 rokov, a stavebným spoločnostiam, aby obmedzili práce v interiéri.Občania by sa nemali venovať športu a iným aktivitám vo vonkajšom prostredí a mali by sa zdržiavať vo svojich príbytkoch. Vláda sama chce ísť príkladom - zredukuje používanie automobilov o polovicu. Ministerstvo zdravotníctvo dostalo príkaz na zriadenie dočasných ubytovní pre bezdomovcov.Severné Macedónsko je jednou z európskych krajín s najviac znečisteným ovzduším, pričom situácia sa najviac vyostruje vždy v zimných mesiacoch. Na vine je kúrenie lacnými a často nebezpečnými materiálmi, množstvo áut, ktoré by v iných krajinách pravdepodobne neprešli emisnou kontrolou, a tiež zvyk časti obyvateľov zbavovať sa odpadkov ich spálením.