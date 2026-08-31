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31. augusta 2026

Island odmietol obnovenie prístupových rokovaní, EÚ výsledok rešpektuje


Tagy: Referendum na Islande

Proti obnoveniu prístupových rokovaní hlasovalo 52,8 percenta voličov, za bolo 47,2 percenta. Európska únia (EÚ) rešpektuje rozhodnutie Islanďanov odmietnuť ...



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iceland_eu_election_38952 676x451 31.8.2026 (SITA.sk) - Proti obnoveniu prístupových rokovaní hlasovalo 52,8 percenta voličov, za bolo 47,2 percenta.


Európska únia (EÚ) rešpektuje rozhodnutie Islanďanov odmietnuť v referende obnovenie prístupových rokovaní, pričom výsledok môže oslabiť súčasnú dynamiku rozširovania únie, informuje portál Euronews.

V tesnom hlasovaní sa proti návratu k rokovaniam o členstve vyslovilo 52,8 percenta voličov, zatiaľ čo 47,2 percenta hlasovalo za.

Blízky partner EÚ


„Európska komisia berie na vedomie výsledok islandského referenda. Komisia rešpektuje rozhodnutie islandského ľudu. Island zostáva blízkym partnerom Európskej únie,“ uviedol hovorca Európskej komisie (EK).

Predseda Európskej rady António Costa si po referende vymenil správy s islandskou premiérkou Kristrún Frostadóttir.

Podľa jeho hovorcu obaja vyjadrili záujem ďalej posilňovať vzťahy medzi EÚ a Islandom. „Island zostáva jedným z najbližších a najdôveryhodnejších partnerov EÚ,“ uviedol Costov hovorca.

Ďalšie referendum nebude


Frostadóttir ešte pred hlasovaním oznámila, že v prípade odmietnutia referenda už počas zvyšku svojho funkčného obdobia nebude otázku členstva v EÚ otvárať. „Zaujímalo sa o to 47 percent obyvateľov. Myslím si, že je dôležité, aby sme v najbližších mesiacoch a týždňoch rešpektovali aj tento názor,“ povedala po hlasovaní.

Brusel pritom Island považoval za mimoriadne silného kandidáta. Krajina je už vo veľkej miere integrovaná do jednotného trhu EÚ, pričom najspornejšími oblasťami prípadných rokovaní by boli spoločná rybárska politika a spoločná poľnohospodárska politika.

Práve tieto kapitoly zostali nevyriešené aj počas predchádzajúcich rokovaní, ktoré Reykjavík prerušil v roku 2013.

Vedie Čierna Hora


Výsledok môže mať širší vplyv na politiku rozširovania EÚ, ktorá po ruskej invázii na Ukrajinu opäť získala vysokú politickú prioritu.

Najďalej je momentálne Čierna Hora, ktorá predbežne uzavrela 18 z 33 prístupových kapitol a chce sa v roku 2028 stať 28. členským štátom.

Brusel zároveň pripravuje reformy, ktoré majú kandidátskym krajinám umožniť využívať niektoré výhody členstva ešte pred ich oficiálnym vstupom do únie.

 


Zdroj: SITA.sk - Island odmietol obnovenie prístupových rokovaní, EÚ výsledok rešpektuje © SITA Všetky práva vyhradené.

Tagy: Referendum na Islande
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