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31. augusta 2026
V procese s vrahom z gymnázia prehrali Samuelove hlasovky, zavraždenú študentku označil za manipulátorku
Zároveň sa v hlasových správach sťažoval, že niektoré dievčatá v škole tvrdia, že sa ho boja. V súdnom procese so Samuelom S., ktorý je obžalovaný v prípade
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31.8.2026 (SITA.sk) - Zároveň sa v hlasových správach sťažoval, že niektoré dievčatá v škole tvrdia, že sa ho boja.
V súdnom procese so Samuelom S., ktorý je obžalovaný v prípade vražedného útoku na gymnáziu v Spišskej Starej Vsi v okrese Kežmarok zo začiatku roka 2025, v pondelok na Špecializovanom trestnom súde v Pezinku prehrávali zvukové správy, ktoré obžalovaný ešte pred skutkom posielal kamarátom.
V nich okrem iného uviedol, že neskôr zavraždená študentka Alena je "hnusný manipulátor", pričom na jednej strane je v pohode, aby človeka pritiahla, a potom sa začne správať hnusne. Zároveň sa sťažoval, že niektoré dievčatá v škole tvrdia, že sa ho boja.
"Keď je reálny strach, mala by byť reálna aj hrozba," skonštatoval v jednej hlasovke Samuel. Inokedy zase povedal, že s niektorými ľuďmi by sa "vyhrajkal" "A možno ich nechal iba zmrzačených," uviedol. V ďalšej správe objasnil, že metóda by bola "končatina za končatinou, prstík za prstíkom".
Ako vyplynulo zo Samuelovej pondelkovej výpovede, obžalovaný odmieta, že by svoj čin plánoval. Ako uviedol, so zavraždenou zástupkyňou riaditeľky Máriou Semančíkovou sa v deň skutku chcel porozprávať, prečo si do školy predvolala jeho rodičov. Tá však bola podľa neho nepríjemná, čo viedlo k tragédii.
"Bola na mňa arogantná a spáchal som skutok, ktorý som opísal na rekonštrukcii," vyhlásil obžalovaný. Doplnil, že nôž, ktorým spáchal skutok, si kúpil v army shope v Poprade. Čakal ho totiž súd o uložení ochranného liečenia a keďže sa bál, ako to dopadne, plánoval sa sebapoškodzovať. Z rovnakého dôvodu si podľa vlastných slov zobral nôž aj do školy v osudný deň.
Zároveň Samuel povedal, že nevie, prečo po útoku na zástupkyňu išiel do triedy, kde sa nachádzala študentka Alena, a zaútočil aj na ňu. "Ja som bol v takom stave, že som nedokázal rozpoznať tvár," vyhlásil s tým, že to, že ide o dotyčnú, si uvedomil až neskôr, a pokiaľ ide o túto časť skutku, má "okno". "Ja som v ten deň vôbec nevedel, kto z mojich spolužiakov je v škole," uviedol.
Súd zároveň odmietol návrh prokurátora prehrávať Samuelove telefonáty z výkony väzby, keďže to podľa predsedu senátu Milana Cisárika nie je dôležité pre rozhodnutie vo veci.
Okrem pondelkového sú vytýčené ešte dva ďalšie termíny hlavného pojednávania, konkrétne 29. a 30 septembra.
Prokurátor Krajskej prokuratúry v Prešove podal na ŠTS v januári tohto roku obžalobu pre obzvlášť závažný zločin úkladnej vraždy v časti dokonaný, v časti v štádiu pokusu a v časti v štádiu prípravy.
Podľa obžaloby Samuel S. potom, čo bolo v decembri 2024 rozhodnuté, že bude mať individuálny študijný plán pre predchádzajúce vyhrážky smrťou viacerým spolužiačkam, vnímal toto rozhodnutie ako snahu vylúčiť ho zo školy.
Preto nadobudol vnútorné presvedčenie, že je potrebné dievčatá zabiť. Neskôr, 16. januára 2025, mal na gymnáziu v Spišskej Starej Vsi absolvovať komisionálne skúšky. Zo sebou si do školy v tento deň priniesol lovecký nôž, ktorým napadol zástupkyňu riaditeľa, 51-ročnú Máriu Semančíkovú, o ktorej si myslel, že ho ide vylúčiť.
Tá viacerým bodným poraneniam podľahla. Následne Samuel S. napadol 18-ročnú študentku Alenu Čarnogurskú, ktorú rovnako zavraždil nožom. Takisto zaútočil na ďalšiu študentku, vtedy 18-ročnú Barboru M., ktorá bránila spolužiačku Alenu.
Barbora však útok prežila so stredne ťažkými zraneniami. Obžalovaný tiež plánoval zabiť maloletú Emu K., tá však v predmetný deň nebola v škole. Po skutku Samuel S. zo školy ušiel do lesa, neskôr ho chytila polícia.
Samuel S., ktorý vinu v tomto prípade odmieta, je momentálne stíhaný väzobne. Dôvodom sú obavy, že by mohol utiecť alebo by pokračoval v trestnej činnosti.
Obžalovaný v apríli požiadal o prepustenie z väzby, senát ŠTS mu však nevyhovel. Následne Samuel voči rozhodnutiu podal sťažnosť, ktorú ale Najvyšší súd SR zamietol.
Zdroj: SITA.sk - V procese s vrahom z gymnázia prehrali Samuelove hlasovky, zavraždenú študentku označil za manipulátorku © SITA Všetky práva vyhradené.
V súdnom procese so Samuelom S., ktorý je obžalovaný v prípade vražedného útoku na gymnáziu v Spišskej Starej Vsi v okrese Kežmarok zo začiatku roka 2025, v pondelok na Špecializovanom trestnom súde v Pezinku prehrávali zvukové správy, ktoré obžalovaný ešte pred skutkom posielal kamarátom.
V nich okrem iného uviedol, že neskôr zavraždená študentka Alena je "hnusný manipulátor", pričom na jednej strane je v pohode, aby človeka pritiahla, a potom sa začne správať hnusne. Zároveň sa sťažoval, že niektoré dievčatá v škole tvrdia, že sa ho boja.
"Keď je reálny strach, mala by byť reálna aj hrozba," skonštatoval v jednej hlasovke Samuel. Inokedy zase povedal, že s niektorými ľuďmi by sa "vyhrajkal" "A možno ich nechal iba zmrzačených," uviedol. V ďalšej správe objasnil, že metóda by bola "končatina za končatinou, prstík za prstíkom".
Odmieta, že by svoj čin plánoval
Ako vyplynulo zo Samuelovej pondelkovej výpovede, obžalovaný odmieta, že by svoj čin plánoval. Ako uviedol, so zavraždenou zástupkyňou riaditeľky Máriou Semančíkovou sa v deň skutku chcel porozprávať, prečo si do školy predvolala jeho rodičov. Tá však bola podľa neho nepríjemná, čo viedlo k tragédii.
"Bola na mňa arogantná a spáchal som skutok, ktorý som opísal na rekonštrukcii," vyhlásil obžalovaný. Doplnil, že nôž, ktorým spáchal skutok, si kúpil v army shope v Poprade. Čakal ho totiž súd o uložení ochranného liečenia a keďže sa bál, ako to dopadne, plánoval sa sebapoškodzovať. Z rovnakého dôvodu si podľa vlastných slov zobral nôž aj do školy v osudný deň.
Má "okno"
Zároveň Samuel povedal, že nevie, prečo po útoku na zástupkyňu išiel do triedy, kde sa nachádzala študentka Alena, a zaútočil aj na ňu. "Ja som bol v takom stave, že som nedokázal rozpoznať tvár," vyhlásil s tým, že to, že ide o dotyčnú, si uvedomil až neskôr, a pokiaľ ide o túto časť skutku, má "okno". "Ja som v ten deň vôbec nevedel, kto z mojich spolužiakov je v škole," uviedol.
Súd zároveň odmietol návrh prokurátora prehrávať Samuelove telefonáty z výkony väzby, keďže to podľa predsedu senátu Milana Cisárika nie je dôležité pre rozhodnutie vo veci.
Okrem pondelkového sú vytýčené ešte dva ďalšie termíny hlavného pojednávania, konkrétne 29. a 30 septembra.
Prokurátor Krajskej prokuratúry v Prešove podal na ŠTS v januári tohto roku obžalobu pre obzvlášť závažný zločin úkladnej vraždy v časti dokonaný, v časti v štádiu pokusu a v časti v štádiu prípravy.
Podľa obžaloby Samuel S. potom, čo bolo v decembri 2024 rozhodnuté, že bude mať individuálny študijný plán pre predchádzajúce vyhrážky smrťou viacerým spolužiačkam, vnímal toto rozhodnutie ako snahu vylúčiť ho zo školy.
Preto nadobudol vnútorné presvedčenie, že je potrebné dievčatá zabiť. Neskôr, 16. januára 2025, mal na gymnáziu v Spišskej Starej Vsi absolvovať komisionálne skúšky. Zo sebou si do školy v tento deň priniesol lovecký nôž, ktorým napadol zástupkyňu riaditeľa, 51-ročnú Máriu Semančíkovú, o ktorej si myslel, že ho ide vylúčiť.
Tá viacerým bodným poraneniam podľahla. Následne Samuel S. napadol 18-ročnú študentku Alenu Čarnogurskú, ktorú rovnako zavraždil nožom. Takisto zaútočil na ďalšiu študentku, vtedy 18-ročnú Barboru M., ktorá bránila spolužiačku Alenu.
Barbora však útok prežila so stredne ťažkými zraneniami. Obžalovaný tiež plánoval zabiť maloletú Emu K., tá však v predmetný deň nebola v škole. Po skutku Samuel S. zo školy ušiel do lesa, neskôr ho chytila polícia.
Samuel S., ktorý vinu v tomto prípade odmieta, je momentálne stíhaný väzobne. Dôvodom sú obavy, že by mohol utiecť alebo by pokračoval v trestnej činnosti.
Obžalovaný v apríli požiadal o prepustenie z väzby, senát ŠTS mu však nevyhovel. Následne Samuel voči rozhodnutiu podal sťažnosť, ktorú ale Najvyšší súd SR zamietol.
Zdroj: SITA.sk - V procese s vrahom z gymnázia prehrali Samuelove hlasovky, zavraždenú študentku označil za manipulátorku © SITA Všetky práva vyhradené.
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