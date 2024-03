Island reaguje na českú iniciatívu nákupu munície pre Ukrajinu, krajine prispejú dvomi miliónmi eur

25.3.2024 (SITA.sk) - Island vyčlení približnena obstaranie munície pre Ukrajinu v rámci iniciatívy pod vedením Česka. Islandská vláda to oznámila na svojej internetovej stránke, informuje web Ukrajinská pravda.Reykjavík tiež vyčlení zhrubapre ženy v ukrajinskej armáde, napríklad uniforiem, zdravotníckeho materiálu a hygienických potrieb.„Je kľúčové, aby sme pokračovali v silnej podpore Ukrajiny. Investujeme tým nielen do ochrany ukrajinského obyvateľstva, ale v širšom kontexte aj do ochrany medzinárodného práva a našich vlastných bezpečnostných záujmov," uviedol islandský minister zahraničných vecí Bjarni Benediktsson.