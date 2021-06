Islanders triumfovali nad Černákovou Tampou a vyrovnali sériu, predĺženie odvrátil Pulock (video)

Rozhodujúca bola druhá tretina

Point skóroval už v siedmich súbojoch

20.6.2021 (Webnoviny.sk) - Mimoriadne vyrovnaná je semifinálová séria play-off zámorskej hokejovej NHL medzi obhajcom Stanleyho pohára tímom Tampa Bay Lightning New Yorkom Islanders . V sobotu "ostrovania" na svojom ľade triumfovali tesne 3:2 a stav série hranej na štyri víťazstvá vyrovnali na 2:2.Na ľade nechýbal ani slovenský obranca Erik Černák , v defenzíve "bleskov" odohral 19:21 min vrátane 49 sekúnd v oslabení, prezentoval sa jednou asistenciou, jednou strelou na bránku a pripísal si aj dve trestné minúty.Slovenský bek asistoval pri prvom zásahu svojho mužstva v podaní Braydena Pointa a v aktuálnej edícii play-off už má na svojom konte 8 prihrávok.NY Islanders rozhodli o svojom triumfe v druhej tretine. Po bezgólovej prvej dvadsaťminútovke v nej skórovali až trikrát z hokejok Josha Baileyho, Mathewa Barzala a Matta Martina.Lightning sa vydali na stíhaciu jazdu a v tretej časti skorigovali zásahmi Brayden Pointa a Tylera Johnsona. Tampa Bay mala aj šancu na vyrovnania, čím by duel poslala do predĺženia. V posledných sekundách Ryan McDonagh síce prekonal domáceho brankára Semiona Varlamova, ale presne 2,7 sekúnd pred treťou sirénou Ryan Pulock zastavil puk tesne pred bránkovou čiarou a odvrátil pokračovanie duelu."Bránka bola voľná a ja som chcel zabrať čo najväčší priestor. Našťastie sa podarilo odvrátiť gól. Bol krásny pocit o niekoľko sekúnd neskôr oslavovať víťazstvo," komentoval Pulock na webe NHL.com.Brayden Point v tohtosezónnej edícii vyraďovacej časti zaznamenal už dvanásty presný zásah a skórovať sa mu podarilo už v siedmom súboji bez prerušenia. Pred ním sa to v celej NHL podarilo len ôsmim hokejistom, rekordnú šnúra v roku 1976 zaznamenal Reggie Leach z Philadelphie Flyers , ktorý strelil gól v desiatich zápasoch vyraďovacej časti v sérii.Piaty zápas série sa uskutoční v noci z pondelka na utorok na ľade Lightning.