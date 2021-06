Šanca na preteky formuly 1 v uliciach Londýna sa zvyšuje, starosta mesta sa vyjadril k novej sezóne

Na počesť Lewisa Hamiltona

Preteky v Hanoji sú ohrozené

19.6.2021 (Webnoviny.sk) - Šanca na zorganizovanie pretekov motoristickej formuly 1 v uliciach Londýna sa zvyšuje. Ako uviedol portál sportowefakty.wp.pl, starosta britskej metropoly Sadiq Khan podporujúci túto myšlienku už rokuje so zástupcami "kráľovnej motoršportu". "Budúci rok však bude na usporiadanie Veľkej ceny v našom meste ešte príliš skoro," zdôraznil.VC Veľkej Británie, ktorá sa koná na okruhu v Silverstone, má v kalendári F1 dlhodobo svoje tradičné miesto. Pred časom však vznikol nápad pridať do itinerára ďalšie podujatie v Spojenom kráľovstve v podobe pretekov v uliciach mesta, pričom voľba padla na Londýn."Rokujeme s F1 o pretekoch v uliciach Londýna. Táto myšlienka bola prijatá dosť vrelo. Realita je taká, že súčasným majstrom sveta je Brit a kvôli Lewisovi Hamiltonovi by bolo skvelé, keby bola VC v našom hlavnom meste," povedal Sadiq Khan.Londýnsky starosta však vylúčil možnosť, že by sa podujatie mohlo uskutočniť v budúcej sezóne. "Na budúci rok je to ešte dosť skoro. Samotná myšlienka však urobila na šéfov F1 dosť dobrý dojem, takže budem pracovať na tom, aby sa to podarilo čo najskôr," dodal Khan.Odkedy Liberty Media v roku 2017 prevzala F1, čoraz viac podporuje atraktívnejšie preteky v uliciach miest. V blízkej budúcnosti do kalendára F1 pribudnú takéto podujatia v Saudskej Arábii a americkom Miami.Trať v uliciach mesta vytvorili aj vo vietnamskom Hanoji. Konanie pretekov v tomto meste je však momentálne ohrozené pre politické nepokoje v krajine.