Israel Start-Up Nation má vysoké ambície. Okrem Frooma chcú do budúcna získať aj Van Avermaeta

16.7.2020 (Webnoviny.sk) - Cyklistický tím Israel Start-Up Nation nezľavuje z vysokých ambícií do budúcnosti. Po spečatení príchodu štvornásobného víťaza Tour de France Chrisa Frooma sa Izraelčania pokúšajú získať do svojich radov aj skvelého belgického klasikára Grega van Avermaeta Úradujúci olympijský víťaz v pretekoch s hromadným štartom síce má zmluvu s tímom CCC do konca roka 2021, ale budúcnosť tohto družstva World Tour je vzhľadom na ukončenie spolupráce s hlavným sponzorom na konci tejto sezóny otázna. Tridsaťpäťročného Van Avermaeta by chceli Izraelčania priviesť do svojho cyklistického košiara už v najbližšej zime."Greg je jeden z vôbec najlepších klasikárov svojej generácie. Môže konkurovať aj Petrovi Saganovi. Mám pred ním veľký rešpekt. Nechcem nič predbiehať a rozhodnutie nechám len na neho," uviedol kanadský biznismen Sylvan Adams, ktorý stojí za projektom Israel Start-Up Nation.Ambiciózni Izraelčania, ktorých na začiatku ich existencie ako ambasádor podporoval aj Peter Sagan, ohlásili aj predĺženie zmluvy s Nemcom Rickom Zabelom. Syn šprintérskej legendy Erika Zabela zostane členom Israel Start-Up Nation do konca roka 2022."Teší ma, že zostanem na palube tohto výnimočného tímu ešte niekoľko rokov. Imponuje mi príbeh tohto tímu a mám rád jeho ducha. Sme stále podceňovaní, ale túžime po veľkých veciach," skonštatoval Rick Zabel podľa portálu VeloNews.Už skôr prvý profesionálny tím z Izraela vo svetovej cyklistike informoval o predĺžení kontraktov s nemeckým veteránom Andrém Greipelom a tiež dánskym časovkárom Madsom Würtzom Schmidtom.