Ísť na rokovanie Koaličnej rady do nemocnice za Kollárom bol nesprávny krok, hodnotí spätne Sulík

Rokovanie o "veľmi dôležitej téme"

Nehoda Kollára a missky Fabušovej

2.1.2021 (Webnoviny.sk) - Ísť na rokovanie Koaličnej rady do Nemocnice sv. Michala v Bratislave za predsedom Národnej rady SR Borisom Kollárom Sme rodina ), ktoré sa konalo koncom novembra, bol nesprávny krok.V rozhovore pre agentúru SITA a portál Webnoviny.sk to povedal minister hospodárstva a líder koaličnej strany Sloboda a Solidarita (SaS) „Keď vidím, aké vášne to vyvolalo, tak to vnímam ako nesprávny krok. Keď som tam bol pozvaný, tak som si myslel, že je to všetko zabezpečené a všetko je v poriadku. Boris Kollár ležal na izbe sám, takže my sme sa nestretli s inými chorými ľuďmi. Dokonca bol do jeho izby samostatný vstup zo zadnej časti nemocnice," vysvetlil Sulík.Zdôraznil, že za Kollárom do nemocnice išli preto, lebo museli rokovať o „veľmi dôležitej téme", a to o voľbe generálneho prokurátora „A keď raz generálneho prokurátora volí parlament, tak predseda parlamentu je tam kľúčová osoba. Keď tú nemocnicu nemohol opustiť, tak svet nezastane len preto, že v nemocnici je nejaký domnelý zákaz. Stále si však nie som úplne istý, či bolo v tej chvíli tak jasné, že sme tam nesmeli ísť," uviedol predseda SaS.Kollár bol účastníkom vážnej dopravnej nehody v sobotu 24. októbra. Predsedu parlamentu po nehode previezli do Nemocnice sv. Michala v Bratislave. Počas nehody sa vo vozidle nachádzala aj bývalá finalistka Miss Universe SR Miroslava Fabušová.Kollár jej prítomnosť v aute neskôr vysvetľoval vo videu tak, že ho Fabušová oslovila so žiadosťou, aby ju odviezol do lekárne. Po tom, ako vysvitlo, že Kollár napriek zákazu návštev v nemocniciach prijímal návštevy, požiadal predseda parlamentu o prepustenie z nemocnice do domácej liečby. Hospitalizáciu ukončil 27. novembra.„Čo sa týka iného množstva návštev u Borisa Kollára, to bola asi chyba. Nepýtal som sa ho však na to. Je to jeho vec, on to médiám vysvetlí alebo nevysvetlí. Ja nevidím dôvod to riešiť," dodal Sulík.