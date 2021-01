Za chrbtom pri posteli môjho muža som mala Mikulcovo komando so samopalmi, píše Lučanská

aktualizované 2. januára 17:30



2.1.2021 (Webnoviny.sk) -Manželka bývalého policajného šéfa Milana Lučanského , Martina Lučanská, mala 29. decembra pri jeho poslednej návšteve za chrbtom policajné komando v nepriestrelných vestách so samopalmi v ruke. Napísala to na sociálnej sieti s tým, že minister vnútra Roman Mikulec OĽaNO ) bol vtedy na chate v Martine. Lučanský zomrel v stredu 30. decembra po tom, ako sa v utorok 29. decembra v Ústave na výkon trestu odňatia slobody v Prešove pokúsil o samovraždu.„Kým ja som mala za chrbtom Mikulcovo komando pri posteli môjho muža, v nepriestrelných vestách a so samopalmi v ruke, pán minister vnútra R. Mikulec sa zabával na chate v Martine na Martinských holiach, kde je do dnešného dňa. A tak sa pýtam sama seba, to naozaj chcem tak veľa, aby niekto tak kompetentný, ako je minister vnútra R. Mikulec, v demokratickej krajine, ktorý zabezpečuje bezpečnosť a poriadok v nej, mu bolo naozaj za ťažko vyvesiť čiernu vlajku nad budovou ministerstva vnútra a vzdať mu tak úctu na počesť jeho pamiatke?" pýta sa Martina Lučanská.Manželka Lučanského prešla podľa Mikulca do zbytočného útoku a vynechala fakty, ktoré stáli úplne na začiatku celého príbehu. Vo svojom profile na sociálnej sieti zdôraznil, že Lučanský čelil závažným obvineniam z prijímania úplatkov v dvoch skutkoch, pričom ich výška mala prekročiť pol milióna eur.„Samozrejme, že na Slovensku platí prezumpcia neviny a pán Lučanský nebol ešte právoplatne odsúdený, o to zásadnejšia je preto otázka, prečo sa rozhodol konať tak, ako konal," dodal šéf rezortu vnútra. Podotkol, že po mesiacoch, keď nikto vo vláde nerozlišoval medzi pracovnými dňami a víkendom, „si dovolil stráviť pár dní so svojou rodinou, s negatívnym PCR testom, v bubline, pred sprísnením opatrení".„Zároveň chcem vysvetliť, že zrejme (ani pre ňu) nie je novou informáciou, keď poviem, že je štandardným postupom, keď v nemocnici dohliadajú na hospitalizovaného väzobne stíhaného príslušníci policajného zboru," zdôraznil.Dodal, že vzhľadom na skutočnosť, že nie sú naplnené podmienky vyhlásenia štátneho smútku a s ohľadom na okolnosti prípadu, ministerstvo vnútra nepristúpilo k vyveseniu čiernych zástav na štátnych budovách.„Príslušníci policajného zboru si, samozrejme, môžu uctiť pamiatku generála Lučanského na Prezídiu policajného zboru, kde je umiestnená kondolenčná kniha, rovnako aj zapálením sviečky na všetkých pracoviskách policajného zboru," uzavrel Mikulec.Podľa strany Smer - sociálna demokracia (Smer-SD) okolnosti posledného stretnutia Martiny Lučanskej s manželom ukazujú na totálnu brutalitu a neľudskosť konania ministra vnútra.„Je trápne, ak sa za takýchto okolností musia už aj najbližší príbuzní domáhať elementárneho prejavu úcty a rešpektu ku generálovi Lučanskému," uvádza strana v stanovisku, ktoré zaslal hovorca Ján Mažgút Smer-SD zároveň vyzýva Ministerstvo vnútra SR (MV SR) , aby zabezpečilo vyvesenie čiernej vlajky na budove MV SR, ako aj na budove Policajného zboru SR.