Istanbul by mohol organizovať Európske hry v roku 2027 a má záujem usporiadať aj letné olympijské hry

Európske hry sa po prvý raz konali v roku 2015 v azerbajdžanskom Baku. Podujatie slúži ako kontinentálny šampionát a olympijská kvalifikácia pre viacerých športovcov. Na edícii v roku 2023 v Poľsku sa zúčastnilo takmer 7-tisíc športovcov, ktorí súťažili v 29 športových odvetviach vrátane atletiky, boxu či stolného tenisu.





17.5.2024 (SITA.sk) - Prezident Európskeho olympijského výboru (EOC) a tureckí predstavitelia podpísali vo štvrtok počiatočnú dohodu o tom, že Istanbul bude hostiť Európske hry v roku 2027, čo by mohlo zvýšiť šance mesta na usporiadanie letných olympijských hier v roku 2036.Európske olympijské výbory vybrali ako dejisko najväčšie turecké mesto na marcovom stretnutí, avšak rozhodnutie ešte musia schváliť národní členovia na stretnutí v júni. Informáciu priniesla agentúra AP.Prezident EOC Spyros Capralos , viceprezident Tureckého olympijského výboru Kazim Ali Kiremitcioglu a starosta Istanbulu Ekrem Imamoglu podpísali v Ríme memorandum o porozumení, čím sa Istanbul priblížil k usporiadaniu európskeho športového podujatia.Metropola Turecka sa už viackrát uchádzala o usporiadanie olympijských hier, pričom pri voľbe dejiska hier v roku 2020 sa umiestnila na druhom mieste za japonským Tokiom. Predstavitelia mesta minulý rok uviedli, že sa chcú zamerať na letné hry v roku 2036.„Nemôžeme zabúdať na to, že Istanbul sa už v minulosti pokúšal zorganizovať olympijské hry. Preto si myslím, že zorganizovanie veľkého multišportového podujatia, akým sú Európske hry, pomôže v tomto smere,“ povedal Capralos na videokonferencii so skupinou novinárov pred podpisom zmluvy.Záujem o usporiadanie OH v roku 2036 deklaruje aj India. Nie je vylúčené, že sa objaví ešte minimálne jedna krajina, ktorá prejaví rovnaký interes. Medzinárodný olympijský výbor (MOV) v posledných rokoch zmenil svoj postup pri udeľovaní olympijských hier a namiesto otvoreného výberového konania pozýva preferovaných kandidátov na exkluzívne rozhovory.Šéf EOC povedal, že Istanbul, ktorý v minulosti hostil veľké športové podujatia, nebude musieť stavať nové štadióny a športoviská pre potreby Európskych hier. Capralos tiež doplnil: „Náš tím už navštívil viaceré športoviská v Istanbule a bol ohromený. Naším cieľom je využívať už existujúce športoviská a vláda, samospráva a olympijský výbor vynaložia financie len na zlepšenie existujúcich zariadení.“