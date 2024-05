Hokejové To fakt?: Bob a Bobek sa na šampionáte v Česku postarali o rekord

17.5.2024 (SITA.sk) - Maskotov tohtoročných majstrovstiev sveta v ľadovom hokeji v Česku, králiky Boba a Bobeka, už fanúšikovia nezoženú. Aspoň nateraz.rubrAko referuje web hokej.cz, populárna dvojica s číslami 20 a 24 bola vypredaná už v piaty deň svetového šampionátu, pričom ešte nikdy v histórii hokejových MS neboli maskoti vykúpení tak skoro.„Každý rok je to iné. Niekedy sa oficiálne suveníry vypredajú ešte pred koncom, niekedy zostanú do konca. Ak zostanú, niekedy sa na posledné dni zlacnia, niekedy nie. Zažili sme už všetky možnosti. Ale ešte nikdy sa najžiadanejšie maskoti nevypredali hneď v piaty deň šampionátu,“ uvádza web hokej.cz.Oficiálne fanshopy v Prahe a Ostrave by ešte mali dostať nejakých maskotov pre fanúšikov, ktorí si ich ešte nestihli kúpiť. Neexistuje však žiadne presné číslo, kedy a koľko ich bude.Bob a Bobek boli maskotmi hokejových majstrovstiev sveta aj v roku 2015. Zaujímavosťou je, že v jednej z rozprávkových epizód si králiky zahrali hokej.