Istanbul zasiahlo husté sneženie, ktoré spôsobilo dopravný kolaps (video)

Ľudia nocovali vo svojich autách

25.1.2022 (Webnoviny.sk) - Záchranné tímy v tureckom Istanbule sa v utorok od rána usilujú spriechodniť hlavné dopravné ťahy v meste a okolí, ktoré zostali neprejazdné po pondelňajšej snehovej búrke.V metropole s približne 16 miliónmi obyvateľov rozprestierajúcej sa na európskom a ázijskom kontinente na niektorých miestach napadlo až 80 centimetrov snehu. Viacerí uviaznutí motoristi buď strávili noc vo svojich autách, opustili vozidlá a išli domov pešo alebo preplneným metrom či inou fungujúcou verejnou dopravou. Niekoľko šťastlivcov, ktorých dokázali zachrániť, previezli do blízkych hotelov.Starosta Istanbulu Ekrem Imamoglu uviedol, že ďalšie husté sneženie pravdepodobne nastane v utorok večer, pričom takéto počasie sa očakáva minimálne do stredy. Istanbulský guvernér Ali Yerlikaya zároveň vyzval majiteľov opustených áut, aby si ich prišli vyzdvihnúť, pretože komplikujú odpratávanie snehu z ciest a diaľnic. Do terénu vyslali viac ako 1 500 strojov a viac ako 7-tisíc pracovníkov.Samospráva poskytla prístrešie približne 1 500 ľuďom bez domova. Ďalších 1 500 ľudí, ktorí uviazli na autobusovom termináli v dôsledku prerušenia medzimestských spojov, previezli do hotelov alebo ubytovní.Husté sneženie v pondelok zasiahlo i susedné Grécko vrátane Atén a ostrovov v Egejskom mori. Tamojšie úrady upozornili obyvateľov, aby pobyt vonku obmedzili na nevyhnutné prípady a školy prešli na online výuku.