ISW: Rusko využije konflikt Izraela s Hamasom pre vojnu proti Ukrajine

Americkí odborníci sú presvedčení, že Rusko zneužije útoky militantného palestínskeho hnutia Hamas na Izrael pre svoju vojnu proti Ukrajine. Kremeľ vo svojej informačnej kampani už obvinil Západ zo zanedbávania konfliktov na Blízkom východe, lebo sa venuje pomoci Ukrajine. V analýze v sobotu večer to napísal americký Inštitút pre štúdium vojny (ISW). Správu priniesla v nedeľu tlačová agentúra DPA.





Analytici uviedli, že ruské ministerstvo zahraničných vecí obvinilo Západ, že brzdí prácu takzvaného blízkovýchodného kvarteta mierových vyjednávačov, do ktorého patria okrem Ruska aj USA, Európska únia a OSN.Ministerstvo zahraničných vecí v Moskve vyhlasuje, že Rusko je v kontakte aj s radikálnym hnutím Hamas. Toto zoskupenie vládne v pásme Gazy a USA, EÚ a Izrael ho označujú za teroristickú organizáciu.Podľa ISW vyslanec Kremľa pre Blízky východ, námestník ministra zahraničných vecí Michail Bogdanov, viedol rozhovory so zástupcami Hamasu tento rok niekoľkokrát – telefonicky aj na osobných stretnutiach.Ruský minister zahraničných vecí Sergej Lavrov v sobotu znova vyhlásil, že Moskva sa snaží o dvojštátne riešenie izraelsko-palestínskeho konfliktu, ako informovalo ministerstvo v Moskve.Bývalý ruský prezident Dmitrij Medvedev, ktorý je v súčasnosti podpredsedom Rady bezpečnosti Ruskej federácie, na sociálnej sieti Telegram napísal, že násilie medzi Hamasom a Izraelom sa dalo čakať."Mal to riešiť Washington a jeho spojenci," uviedol Medvedev. Doplnil, že USA sú kľúčovým aktérom v konflikte medzi Izraelom a Palestínčanmi.Namiesto hľadania riešenia v izraelsko-palestínskom konflikte však títo "blázni" zasahujú do záležitostí Ruska, napísal Medvedev. Podporovaním Ukrajiny obrátili proti sebe dva blízke národy, dodal.Rusko pritom vo februári 2022 začalo brutálnu, nevyprovokovanú vojnu proti Ukrajine.