IT experti chcú pomôcť podnikateľom, najlepšie nápady zrealizujú a poskytnú zdarma

Aktivitu podporil aj Sulík

Viac ako 1500 dobrovoľníkov

21.4.2020 (Webnoviny.sk) - Podnikatelia, živnostníci ale aj zamestnanci, ktorí majú nápady, ako pomôcť v aktuálnej situácii podnikateľskému sektoru, môžu posielať svoje nápady a podnety do konca tohto týždňa občianskej iniciatíve Hackvirus.sk . Ako ďalej jej predstavitelia informovali na tlačovej besede, následne ich vyhodnotia jej IT experti na základe ich unikátnosti, rýchlosti ako sa dajú uskutočniť, ale aj podľa toho, akému počtu ľudí dokážu pomôcť.Tie najlepšie potom pretavia do riešení, ktoré by mali vylepšiť súčasný stav. Iniciatíva ich odovzdá verejnosti na bezplatné užívanie.Aktivitu podporil aj minister hospodárstva Richard Sulík. "O mne je známe, že obľubujem kreatívnych ľudí. Práve kreatívni ľudia posúvajú našu spoločnosť dopredu. Preto som sa rozhodol podporiť tento projekt," uviedol na tlačovej besede.Pomôcť podnikateľom a zamestnávateľom teraz v čase krízy je podľa neho to, čo najviac potrebujeme. "Slovenský národ ukázal, že vie byť kreatívny. Som presvedčený, že príde kopec dobrých nápadov, a tie sa potom budú realizovať," dúfa šéf rezortu hospodárstva.Občianska iniciatíva Hackvirus.sk vznikla krátko po začiatku pandémie. Jej ambíciou je dávať dohromady nápady, podnety, námety ľudí a zároveň zhromažďovať IT odborníkov, ktorí by k nim hľadali technologické riešenia počas online virtuálnych hackathonov. Medzi úspešné projekty Hackvirus.sk patrí online platforma smepripraveni.sk, ktorá zhromažďuje dobrovoľníkov z radov odborníkov pripravených pomôcť zdravotníctvu v čase nárastu pandémie.V súčasnosti je na platforme vyše 1 500 dobrovoľníkov a viac ako 60 nemocníc. Zástupcovia Hackvirus.sk v súčasnosti komunikujú so štyrmi európskymi krajinami, kde majú záujem túto dobrovoľnícku platformu implementovať.