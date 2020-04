Matovič vyzýva pendlerov, aby sa zatiaľ netestovali a priblížil aj prípad poštára z Rakúska

SITA Slovenská tlačová agentúra, prevádzkovateľ spravodajského portálu webnoviny.sk . Všetky práva vyhradené.

21.4.2020 (Webnoviny.sk) - Premiér Igor Matovič ( OĽaNO ) vyzýva pendlerov, aby do pondelka počkali s testovaním. Povedal to na tlačovom brífingu po zasadnutí krízového štábu. „Pozitívne sa mení situácia u našich susedov v Rakúsku, Česku, Maďarsku.Vyzývam ľudí, aby s testovaním počkali do pondelka,“ povedal premér.V prípade, ak by sa situácia za hranicami zhoršila, Slovensko zavedie povinnosť disponovať negatívnym testom na koronavírus. Matovič informoval aj o prípade pendlera, ktorý nakazil ďalších ľudí. Pracoval ako poštár v Rakúsku, kam cestoval z Bratislavy každý deň za prácou.Od 1. mája mala pre pendlerov vzniknúť povinnosť disponovať negatívnym testom na koronavírus.