ITAPA 2019 bude najmä o bezpečnosti informačných technológií

Bratislava 1.októbra (TASR) - Umelá inteligencia a jej dopad na pracovný trh, bezpečnosť informačných technológií a mnoho ďalších tém z oblasti informačno-komunikačných technológií bude dominovať na konferencii ITAPA 2019, ktorá sa uskutoční 11. až 13. novembra v Bratislave.Ako informovali TASR organizátori podujatia, konferencia prinesie atraktívne príspevky renomovaných spíkrov z domova aj zo zahraničia, osobnosti zo sféry IT, politických predstaviteľov, a najmä vyhlásenie Ceny ITAPA 2019 pre tri najlepšie projekty v oblasti digitalizácie.Prihlásení môžu okrem hlavného ocenenia udeleného v kategórii Najlepší projekt digitalizácie spoločnosti Slovenska súťažiť aj o umiestnenie v podkategóriách: Najinovatívnejší projekt v oblasti verejnej správy, životného prostredia alebo vedy a výskumu a Najlepší projekt vzdelávania v IT alebo pre IT. Ceny budú udelené 12. novembra a o víťazoch rozhodne odborná komisia. Záujemcovia môžu svoje projekty prihlásiť do 8. októbra.zdôraznil zástupca medzinárodného kongresu ITAPA Michal Ivantyšyn.Počas troch dní sa bude takmer 100 spíkrov z viac ako 10 krajín venovať množstvu aktuálnych tém, ako sú eGovernment, teda digitalizácia úkonov a procesov vo verejnej správe, inteligentné zdravotníctvo, verejné obstarávanie, Smart Cities či Smart Mobilita. Nebude chýbať ani panel zameraný na tému kybernetickej bezpečnosti.