Analýza: Slovensko napreduje v automatizácii výrobných procesov

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Bratislava 1. októbra (TASR) - Postupná automatizácia priemyselnej výroby dosiahla na Slovensku za vlaňajšok vyššie úrovne ako v susednej Českej republike. Podľa údajov Medzinárodnej federácie robotiky pripadalo na Slovensku na 10.000 zamestnancov v priemyselnej výrobe 151 robotov. V susednej Českej republike to bolo za rok 2018 zhruba 119 robotov na 10.000 zamestnancov.Podľa analytičky Slovenskej sporiteľne Lenky Buchlákovej celosvetový priemer sa aktuálne pohybuje na úrovni 85 robotov na 10.000 zamestnancov. V rámci robotizácie v Európe vedie Nemecko, kde pribúda ročne o trikrát viac robotov v priemyselnej výrobe ako na Slovensku. Problémom v prípade Slovenska je, že existuje množstvo pracovných pozícií, ktoré roboty v najbližších rokoch úplne nahradia.doplnila analytička.Do úzadia sa dostanú pracovníci na robotníckych pozíciách, pracovníci v call centrách, predavači, pokladníci v maloobchode a veľkoobchode, ktorých postupne nahrádzajú samoobslužné pokladnice. OECD očakáva, že počet súčasných pracovných pozícií by mal v najbližších rokoch okresať 14 % súčasných pracovných pozícií v rámci 35 sledovaných krajín OECD, kam patrí aj Slovensko. Na Slovensku sa však v priemere očakáva vyššia miera nahradenia pracovných miest robotmi ako v iných krajinách, ohrozených je automatizáciou až 34 % súčasných pracovných pozícií.Medzinárodná federácia robotiky uvádza, že za posledných šesť rokov sa globálna výroba a predaj priemyselných robotov zvýšili o 114 %. Do roku 2021 sa očakáva, že by trh s robotmi mal každoročne vzrásť o 14 %, čím by výroba mala dosiahnuť 600.000 robotov vyrobených ročne. Na začiatku milénia sa ich ročne vyrobilo okolo 80.000 za rok. Za rok 2018 pripadalo v priemere v Európe 106 robotov na 10.000 pracovníkov v priemyselnom odvetví. V rámci USA to bolo 91 robotov a v Ázii 75 robotov.Automobilový priemysel patrí k odvetviam s najväčším zavádzaním robotov do výroby, vlani s podielom 33 percent na celkovej dodávke robotov.uzatvára analytička.