ITAPA EXPO 2022 prinieslo unikátne slovenské technológie a inovácie

21.9.2022 (Webnoviny.sk) -Vrcholom pódiového programu bol trojhodinový blok Od Dubaja k Dunaju, ktorý predstavil prípravu aj úspechy slovenského pavilónu na EXPO 2020 v Dubaji. Tisíce návštevníkov si pozrelo špičkové exponáty z dielne pokrokových slovenských firiem, ale zažili na vlastné oči aj kúsok z atmosféry svetového EXPO v Dubaji. Ako sa pripravovalo Andy Warhol’s Bistro – jedna z najlepších reštaurácií spomedzi reprezentujúcich takmer 200 krajín celého sveta, za ktorou stojí gastromanažér Karol Szász, skvelé filmové prezentácie o krásach Slovenska v podaní Slovakia Travel, ale aj slovenský folklór, viaceré slovenské start-upy a najzaujímavejšie exponáty – slovenskú premiéru dizajnového konceptu športového vodíkového auta MH2 z dielne Matadoru, vodíkový autobus s pohonom z TUKE, vírnik NISUS z Topoľčian, ultraľahké lietadlo Viper z Prešova, letecký simulátor VRM z Trenčína, robotický pes, eLagoon, či rastúce bicykle Sharvan."ITAPA EXPO 2022 vzniklo s cieľom ukázať najnovšie slovenské inovácie a predstaviť inšpiratívnych ľudí, ktorí posúvajú Slovensko vpred. Chceme širokej verejnosti ponúknuť to najlepšie, čo vieme ako krajina vytvoriť, a zároveň radi podporíme auru oceňovania úspechu v našej spoločnosti. Aj našich vlastných úspechov, lebo ako národ máme veľké rezervy v sebadôvere. Priblížme sa úspešným malým krajinám, ktoré veria vo vlastné schopnosti, a aj vďaka tomu sa dostali na špicu inovatívnych krajín. Naša expozícia na EXPO DUBAJ 2020 bola google komunitou ocenená na 4,6 z 5 hviezdičiek, a vynikajúco tak obstála v spoločnosti najlepších svetových pavilónov. Som rada, že niečo z toho mohli vidieť aj naši ľudia, ktorí necestovali do Dubaja," povedala riaditeľka ITAPA EXPOITAPA EXPO svojou prítomnosťou poctil aj myšlienkový líder a organizátor našej expozície v DubajiTen pripomenul, že to bola skvelá príležitosť pre slovenských podnikateľov na nadviazanie nových kontaktov. Dodal, že jeho favoritom bol okrem vodíkového auta aj vodíkový autobus, ktorý pútal pozornosť rovnako aj na ITAPA EXPO v Bratislave. "Bolo to prvé EXPO v histórii s účasťou všetkých, až 192 krajín sveta. Skvele sme sa tam prezentovali, dali sme príležitosť vyše 200 našim firmám sa prezentovať v Dubaji a som rád, že máme možnosť veľa z Dubaja vidieť aj teraz tu na námestí," dodal R. Sulík.Štátna tajomníčka ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí"Som rada, že aj ľudia v Bratislave mohli vidieť to, čo sme mali v Dubaji, a podarilo sa to priniesť aj sem na Slovensko na podujatie ITAPA EXPO. Sme v zahraničí pomerne nepoznaná krajina, ale máme sa čím pochváliť, a práve toto EXPO nám dalo príležitosť o sebe dať vedieť viac, dali sme možnosť prezentovať sa slovenským firmám a inovátorom."Agentúra SARIO urobila 11 podnikateľských misií do Dubaja, na ktorých sa zúčastnilo viac ako 175 slovenských podnikateľov. "Podarilo sa nám pre nich vybaviť viac ako 550 bilaterálnych rokovaní, z ktorých čoskoro očakávame reálne výsledky," uviedol, obchodný komisár SARIO na expozícii SR na Expo 2020 Dubaj a dodal, že EXPO je fantastická platforma ukázať to, čo doma máme.Nechýbal ani šéf Slovakia Travel, ktorý spomenul zaujímavé prepojenie krás Slovenska s 1600 minerálnymi prameňmi a 7000 jaskyňami, našej zelene a štyroch ročných období a ich zobrazenie na unikátnej 12-metrovej LED stene od spoločnosti Leyard vyrobenej na Slovensku. "Naša krajina potrebuje jedinú vec – branding. Sme pohostinná krajina plná skvelých autentických ľudí a autentickej prírody," povedal na záver.riaditeľ spoločnosti Leyard doplnil, že ako jediná firma v Európe vyrábajú takéto obrazovky s nadštandardným rozlíšením a spolupracujú so všetkými významnými televíznymi štúdiami v Európe, ale aj s dizajnovými štúdiami veľkých automobiliek. Ako návštevníkom vysvetlil, najväčšia veda je namiešať tie správne farby. Pre automobilku Ferrari nastavovali tú správnu farbu takmer mesiac.Na ITAPA EXPO bolo možné vidieť aj vírniky Nisus z topoľčianskej spoločnosti.majiteľ tejto firmy, sa mohol pochváliť, že o ich nevšedný dopravný prostriedok prejavili záujem klienti z celého sveta, vrátane bezpečnostných zložiek z Dubaja."Vznik ultraľahkého lietadla Viper bol detským snom ešte môjho otca," uviedolzo spoločnosti Tomark. "Vývoj nášho lietadla trval iba dva roky po prvý vzlet a zhruba o tri roky potom sme sa začali venovať komerčnej výrobe lietadiel. Dodnes prešlo viacerými inováciami - má vlastný padák, antikolízny systém, autopilot, navigačné systémy, lieta aj v noci. Jeho dolet je asi 1200 km, dosahuje výšku 5000 m za cca 2,5 hodiny sa ním dostanete do Chorvátska." Medzi ambície lietadiel od Tomarku patrí aj vodíkový pohon.Bicykle Sharvan boli oficiálnym dopravným prostriedkom na EXPO DUBAJ. "Bicykel Sharvan má tri vlastnosti – rastie, skladá sa a mení farby, v Dubaji slúžili bicykle vo farbách našej trilkolóry – biely, modrý a červený, avšak ľudia si vedia vybrať farbu podľa vlastného výberu," dodal, majiteľ spoločnosti.Piatok dopoludnia patril na ITAPA EXPO hlavne stredným a vysokým školám, ktoré sú rodiskom nových slovenských inovátorov. Svet robotov predstavil FIRST Global League a tím Hexadron, ktorí návštevníkom umožnili pomenovať ich nového robota, ktorý bude Slovensko reprezentovať na robotických majstrovstvách v Ženeve. Záujem bol aj o model Smart Ekodomu z Cirkevnej spojenej školy zo Sniny alebo vodíkové autíčko od stredoškolákov z Kysuckého Nového mesta.O to, aby sa nové talenty uplatnili na Slovensku a neodchádzali do zahraničia, sa snažia viaceré štátne inštitúcie, ktoré v panelovej diskusii zastupovalaz MF SR. Ako povedala študentom a ďalším návštevníkom ITAPA EXPO, ich cieľom je prinášať princípy súkromnej sféry do štátnej správy a uviedla inovácie, ktoré na ministerstve zavádzajú: "Už dlho spolupracujeme s FIT STU a ďalšími slovenskými vysokými školami, kde hľadáme nové talenty. Nemusia to byť ľudia len s vedomosťami, hľadáme ľudí so zápalom, ktorí chcú seba aj svoju krajinu niekam posunúť," povedala Veronika Gmiterko.O prepojení vedy, vzdelávania a praxe diskutovali aj zástupcovia vysokých škôl – prorektor pre vzdelávanie Technickej univerzity v Košiciach Ervín Lumnitzer, Pavol Rafajdus, prorektor pre vedu a výskum zo Žilinskej univerzity a štátny tajomník Ministerstva investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR: "Treba zvýšiť štatút a peniaze vede, treba hľadať talenty u nás, ale potrebujeme kvalitné vzdelávanie pre všetkých. Náš vzdelávací systém nie je robený pre talenty, tie si nájdu cesty samy, talenty sú pre nás inovačná cesta," povedal Velič a dodal, že treba zvládnuť tzv. inovačný trojuholník: prepojiť školy (ZŠ, SŠ, aj VŠ), výskumné inštitúcie (ako SAV, ale aj súkromné inštitúcie) a potom priemysel, biznis a služby. "Potrebujeme efektívne prepojiť tieto 3 zložky tak, aby sa mladí ľudia chceli vracať na Slovensko, a tu žiť a pracovať," dodal Velič.Diskusia bola aj o inovačnom potenciáli Slovenska, kde sa spolu stretlizo zastúpenia EK na Slovensku,z Úradu vlády a generálny riaditeľ Slovenskej inovačnej a energetickej agentúry SR. M. Kršková zdôraznila, že na Slovensku chýba spoločenská dôvera medzi partnermi, aj voči štátu a práve sekcia inovácií ÚV sa snaží vybudovať stratégiu inovácií, aby to tu fungovalo. "Slovensko má veľmi veľký a dobrý inovačný potenciál, len v ľuďoch treba budovať odvahu do inovácií ísť," zdôrazňuje P. Blaškovitš. Dodal, že je to hlavne parketa súkromného sektora - prichádzať s reálnymi nápadmi a inováciami a štát by ich v tom mal podporiť.V ďalších diskusiách si návštevníci ITAPA EXPO vypočuli aj, uznávanú slovenskú architektku, ktorá pracuje v slávnom ateliéri Zaha Hadid Architects v Londýne a je autorkou futuristického projektu na čistenie oceánov od plastov The 8th Continent. Piatkový večer mal oficiálnu slovenskú premiéru nevšedný dokumentárny film Filipa Kuliševa Amazing Planet, ktorý bol tvorený novými technológiami – hlavne zábermi z dronu po celom svete.V druhý festivalový deň počas víkendu lákali návštevníkom najmä stánky s atrakciami pre deti - zážitkové centrum Aurélium či 3D tlač z dielne CVTI, automobilové preteky v stánku Matadoru, kreslenie za pomoci umelej inteligencie v stánku žive.sk, robotická ZOO s množstvom robotov, či inovácie od Telekomu. V stánku SPP, dodávateľa energií, ktorý sa snaží ísť stále viac čistou ekologickou cestou, si mohli návštevníci pozrieť celý ekosystém nabíjania elektromobilov - od premeny energie zo slnka na čistú elektrinu a jej následné použitie cez wallbox priamo na nabíjanie elektrického auta. "Pre účastníkov sme pripravili aj zaujímavú debatu o vesmírnom odpade a kvantovej fyzike," dodala, šéfka marketingu SPP.V zaujímavej diskusii o našom regióne sa stretli primátor Bratislavya župan BSK Juraj Droba. Diskutovali o tom, ako moderné digitálne služby zlepšujú život v mestách, a o výhodách udržateľnej mobility, nielen pre Bratislavu. Medzi inými sa v Bratislave prvýkrát v histórii zaviedla pozícia šéfky inovácii, ktorou je Petra Dzurovčinová. "Sme prvá samospráva, kde sa vyše 75 % obyvateľov registruje do parkovacej politiky online. Stačí, keď ľudia uvedú svoje rodné číslo a značku auta a 5 prepojených registrov už o nich vie všetko," povedal primátor Vallo. Rôznymi inováciami na úrovni kraja sa pochválil aj župan BSK: "Spomeniem napríklad budovanie inteligentných križovatiek s meraním dopravy, senzormi a kamerami či rekonštrukciu pamiatok s využitím najnovších technológii. Plánujeme tiež ďalšie inovácie ako náramky pre seniorov pre detegovanie ich bezpečia, či premenu škôl na smart školy, ktorú už postupne aj robíme."Záujem o nové formy dopravy, ale aj samotnej formy pohonu, bol enormný. Bolo to možné vnímať aj bohatou účasťou v stánku SPP, SIEA, KIA a tiež reakciami v diskusiách venovaných energetickej efektivite a praktickým radám, ako sa dá energiami v tejto dobe efektívne šetriť.Na ITAPA EXPO 2022 sa zúčastnilo 1 500 študentov z vyše 15 škôl z celého Slovenska, a počas dvoch dní sa na slovenské inovácie, technológie a start-upy prišlo pozrieť zhruba 20 tisíc návštevníkov.