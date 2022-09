Kollárova Sme rodina nepodporí zmenu paragrafu 363, prípad Haščáka je veľkou hanbou nášho právneho štátu

Štát by musel platiť

21.9.2022 (Webnoviny.sk) - Hnutie Sme rodina je proti úprave paragrafu 363 Trestného poriadku aj v kontexte toho, že Slovensko sa muselo ospravedlniť finančníkovi Jaroslavovi Haščákovi za uznesenie o vznesení obvinenia a o vzatí do väzby. Povedal to v stredu na tlačovej konferencii predseda hnutia a predseda Národnej rady SR Boris Kollár Poslanci Sme rodina v parlamente hlasovali proti návrhu na úpravu paragrafu 363 Trestného poriadku. Na posunutie návrhu do ďalšieho legislatívneho procesu chýbal v stredu pri hlasovaní jeden hlas. Prípad Haščáka je podľa Kollára veľkou hanbou nášho právneho štátu.„Paragraf 363 nesmie byť zrušený, dokiaľ nebudeme mať orgány činné v trestnom konaní, súdnictvo a prokuratúru na takej úrovni, že sa takéto veci nebudú diať a ministerstvo a štát sa nebudú musieť s veľkou hanbou ospravedlňovať,“ podčiarkol Kollár. Ako ďalej dodal, keby sa ministerstvo spravodlivosti neospravedlnilo, musel by štát platiť milióny eur.Paragraf 363 tu podľa Kollára nie je na to, aby sa zastavovalo trestné stíhanie, ale aby naprával, keď sa stala chyba v trestnom konaní. „Je veľmi dôležité, aby sa prípady ako Haščák nemuseli opakovať. Tri orgány porušili jeho ľudské práva – vyšetrovateľ, prokurátor aj sudca,“ zdôraznil Kollár.Poslanci Národnej rady SR (NR SR) v stredu neposunuli do druhého čítania návrh na úpravu paragrafu 363 Trestného poriadku. Z prítomných 144 poslancov hlasovalo 72 za, proti bolo 71 a jeden sa zdržal. Proti hlasoval poslanci za Sme rodina, Smer-SD a niektorí nezaradení poslanci. Cieľom návrhu bolo upraviť ustanovenia Trestného poriadku tak, aby sa rozhodnutie generálneho prokurátora v zmysle paragrafu 363 týkalo len merita danej veci.Návrh do parlamentu predložili poslanci za hnutie Obyčajní ľudia a nezávislé osobnosti (OĽaNO) Milan Vetrák . Sú presvedčení, že by sa mala zmeniť platná právna úprava, ktorá nezodpovedá pôvodnému zmyslu paragrafu 363 Trestného poriadku ani Judikatúre Ústavného súdu SR či pochybnostiam generálnej prokuratúry, a to do stavu, v akom bola zavedená v roku 2005.