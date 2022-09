ITAPA EXPO prinesie slovenské premiéry z Dubaja na nábrežie Dunaja

Špičkové športové vodíkové auto MH2 prvý raz verejne na Slovensku



Vodíkový autobus Rošero-P First



Autonómna formula STU BA Green Team



Skladací bicykel SHARVAN bike



Letecké inovácie a robotická ZOO



Oficiálna premiéra filmu Filipa Kuliševa Amazing Planet



6.9.2022 (Webnoviny.sk) -V premiére sa na Slovensku po prvý raz predstaví unikátny prototyp vodíkového športového auta MH2, ktoré je výsledkom spolupráce Technickej univerzity v Košiciach a spoločnosti MATADOR Group. Ďalším vodíkovým vozidlom na ITAPA EXPO, ktoré bude možné obdivovať v Bratislave a neskôr v pilotnej prevádzke v Košiciach, bude autobus Rošero-P First. Pri kapacite 12 miest na sedenie a dojazde 150 km ponúka tento autobus kategórie "midibus" ekologickú alternatívu pre menej vyťažené linky. Podobne ako pri vodíkovom aute MH2 disponuje revolučným systémom uskladnenia vodíka v špeciálnych metal-hydridových zásobníkoch z dielne Technickej univerzity v Košiciach.Schopnosti slovenských študentov pod vedením pedagógov zo Slovenskej technickej univerzity v Bratislave bude reprezentovať elektrický autonómny monopost tímu STU BA Green Team, ktorý úspešne reprezentuje našu krajinu a univerzitu na súťaži Formula Student Electric. O jej nabíjanie sa možno v budúcnosti postará inovatívny slovenský nabíjací systém AgeVolt, ktorý možno onedlho uvidíte aj na parkoviskách."Automobilová štúdia MH2 je zaujímavá najmä tým, že prezentuje know-how MATADOR Group a dokazuje, že máme kapacity na to, aby sme vyrobili špičkovú štúdiu nielen po tej dizajnérskej stránke "na papieri”, ale dokážeme ju aj zrealizovať. A keď k tomu prirátame aj unikátny čisto slovenský vodíkový pohon z Košickej univerzity, tak môžeme byť pri pohľade na tento exponát skutočne hrdí," povedal Martin Kele, riaditeľ MATADOR Group.Novinkou v oblasti mobility, ktorá zaujala aj návštevníkov v Dubaji, je SHARVAN bike. Skladací, rastúci, farebný a inovatívny, prvý bicykel svojho druhu. Unikátny typ, ktorý spája 3 funkcie. Je univerzálny pre obra i človiečika. Bol oficiálnym dopravným prostriedkom slovenského pavilónu pre celý areál EXPO Dubaj. Exponáty zo sveta inovatívnej mobility doplnia tiež lietajúce zariadenia, akým je napríklad ultraľahké športové lietadlo prešovskej firmy Tomark Aero Viper SD4 alebo vírnik NISUS pre dve osoby. Návštevníci ITAPA EXPO si budú môcť virtuálne zalietať na leteckom simulátore VRM.Nie náhodou mnohé prezentované exponáty ukazujú výsledky práce študentov a univerzít. Pri príležitosti začiatku školského roka ponúkne ITAPA EXPO možnosť ukázať stredným a vysokým školám výsledky ich práce najmä v oblasti robotiky, a prípadne sa niečo priučiť na interaktívnych prezentáciách a prednáškach.Na návštevníkov budú čakať kráčajúci robot, sférický robot, štvornohý robot a robot,Ktorý bude reprezentovať Slovensko na medzinárodnej súťaží FIRST Global 2022 v Ženeve."ITAPA EXPO ponúka spôsob, akým sa široká verejnosť na Slovensku môže dozvedieť o tom, že aj u nás vznikajú svetové nápady, ktoré pomáhajú riešiť globálne problémy. SPP na ITAPA EXPO prichádza predstaviť modernú energetiku 21. storočia, ktorá využíva obnoviteľné zdroje energií, apeluje na efektívnu spotrebu energií a presahuje aj do vodíkovej a e-mobility. Našimi vstupmi na podujatí – I-talks s SPP a Eko Tour Thomasa Puskailera - chceme obohatiť diskusiu o udržateľnej energii a o udržateľnom raste,” povedala Ivana Zelizňáková, riaditeľka odboru marketingu SPP.prinesie ukážky tých najúspešnejších výsledkov slovenských mozgov, inšpiratívne príbehy úspešných slovenských firiem, diskusie o školstve, inovatívnom vyučovaní prepojenom s praxou a mnoho iného. Taktiež na ITAPA EXPO uvidíte prvé verejné premietanie nového filmu Filipa Kuliševa - prestížneho slovenského fotografa, natočeného dronom po celom svete. Okrem toho je ITAPA EXPO príležitosť pre absolventov stredných a vysokých škôl prísť do kontaktu s unikátnymi firmami, ktoré sa môžu stať ich zamestnávateľmi, či mentormi vo vlastnom podnikaní.ITAPA EXPO sa bude konaťna nábreží Dunaja pri nákupnom centre Eurovea v Bratislave. Event odštartuje v piatok o 10:00 hodine a čaká vás tam okrem atraktívnych exponátov množstvo zaujímavých prednášok o najnovších vychytávkach, a to nielen zo Slovenska. Skvelú atmosféru slovenského pavilónu z EXPO Dubaj si pripomenieme medzi 16:00 – 19:00 hod. Piatkový program uzatvorí večerný koncert Le Payaco. V sobotu pokračuje programom pre deti aj dospelých od 11:00 do 21:00. Vstup voľný. Konkrétny harmonogram podujatí a všetky ostatné podrobné informácie o ITAPA EXPO nájdete na webe www.itapaexpo.sk Informačný servis