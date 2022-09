Európska komisia navrhla úplne pozastaviť dohodu o zjednodušení vízového režimu s Ruskom

Jednotný prístup

Politická dohoda

6.9.2022 (Webnoviny.sk) - Európska komisia (EK) navrhla úplné pozastavenie dohody Európskej únie (EÚ) o zjednodušení vízového režimu s Ruskom. Reaguje tým na ruskú agresiu na Ukrajine. Občania Ruska by tak už nemali mať privilegovaný prístup do EÚ a postup žiadania o víza bude pre nich zdĺhavejší, drahší a zložitejší, keďže sa v ich prípade budú uplatňovať všeobecné pravidlá vízového kódexu.Členské štáty budú mať pri vybavovaní žiadostí ruských občanov o krátkodobé víza do veľkej miery voľné ruky a budú môcť zabezpečiť prísnejšiu kontrolu ruských štátnych príslušníkov cestujúcich do EÚ.Únia však zostane otvorená pre niektoré kategórie ruských žiadateľov o víza, ktorí cestujú na nevyhnutné účely, a to najmä rodinných príslušníkov občanov EÚ, novinárov, disidentov a predstaviteľov občianskej spoločnosti. EK o tom informuje v tlačovej správe.Rusko, ako krajina vedúca útočnú vojnu, by nemala mať nárok na zjednodušenie vízového režimu, „pokiaľ pokračuje v presadzovaní svojej deštruktívnej zahraničnej politiky a vo vojenskej agresii voči Ukrajine, čím prejavuje absolútny dešpekt k medzinárodnému poriadku založenému na pravidlách", uvádza EK.V utorok tiež EK predložila návrh o neuznávaní ruských pasov vydaných v okupovaných oblastiach Ukrajiny. Členské štáty by na základe neho nemali uznávať ruské pasy vydané v okupovaných oblastiach Ukrajiny ako platné doklady na účely udeľovania víz a prekračovania vonkajších hraníc EÚ.Legislatívny návrh má zabezpečiť uplatňovanie jednotného prístupu v eurobloku, ktorý nahradí dobrovoľné opatrenia, ku ktorým členské štáty pristúpili po protiprávnej anexii Krymu Oba návrhy sa opierajú o politickú dohodu, ktorú dosiahli ministri zahraničných vecí na neformálnom zasadnutí 31. augusta o spoločnom a koordinovanom postupe pri vydávaní víz ruským občanom.V prípade návrhu na pozastavenie dohody o zjednodušení vízového režimu musí ešte rozhodnúť Rada EÚ. Po jeho prípadnom prijatí nadobudne účinnosť druhým dňom po uverejnení v Úradnom vestníku EÚ, pričom Rusko bude o rozhodnutí informované najneskôr 48 hodín pred nadobudnutím jeho účinnosti.O návrhu o neuznávaní ruských cestovných dokladov vydaných v okupovaných zahraničných regiónoch musia ešte rozhodnúť Rada aj Európsky parlament a v prípade prijatia nadobudne účinnosť nasledujúci deň po uverejnení v Úradnom vestníku EÚ.