ITAPA EXPO si na nábrežie Dunaja prišli pozrieť tisícky ľudí

13.9.2022 (Webnoviny.sk) -Konkrétne formy podpory pri príležitosti ITAPA EXPO 2022 objasňuje Veronika Gmiterko , generálna tajomníčka služobného úradu MF SR: Ministerstvo financií SR sa ako jedna z prvých inštitúcií v štátnej správe rozhodlo naplno využiť potenciál moderného a inovatívneho prístupu v personálnom manažmente. Ministerstvo financií je pritom taký istý relevantný zamestnávateľ ako najväčšie IT spoločnosti na Slovensku. Aby sme vedeli prinášať čoraz efektívnejšie a kvalitnejšie služby pre občanov, musíme sa posúvať výrazne ďalej aj v otázke ľudských zdrojov.“„Štátne inštitúcie v tejto oblasti nemajú takmer žiadne skúsenosti a, na rozdiel od komerčného sektora, doteraz nevedeli alebo neboli ochotné vytvárať vhodné prostredie na zapojenie mladých ľudí a študentov do procesu. My sme sa to však rozhodli zmeniť. Tento rok sme rozbehli niekoľko projektov, ktorými sme chceli osloviť najmä mladých ľudí a priblížiť im prácu na rezorte financií a v štátnej správe ako takej.“„Jedným z takýchto projektov je rozbehnutie unikátnej spolupráce s Fakultou informaticky a informačných technológii STÚ. Spoločne pracujeme na vytvorení špeciálneho „laboratória“, kde sa budú môcť študenti vzdelávať a v rámci toho pracovať na ministerských projektoch, oboznamovať sa s prostredím a procesmi v štátnej správe. Študenti a mladí ľudia získajú skúsenosti a prax, pričom ministerstvo financií dostane inovatívny pohľad na rôzne riešenia a potenciálnych budúcich zamestnancov.“„Počas leta sme pripravili rôzne programy. V prvom rade išlo o stáže, teda študentov sme zapojili do reálnej práce na rôznych odboroch v rámci rezortu. Tiež sme spustili unikátnu súťaž, počas ktorej nám mladí ľudia posielali svoje nápady na témy:Táto forma sa nám veľmi osvedčila a sme radi veľkému záujmu zo strany mladých ľudí. Najlepším autorom sme ponúkli spoluprácu a návrhmi sa budeme, samozrejme, inšpirovať aj pri reálnych rozhodnutiach.“„Musím oceniť dobrú spoluprácu s ITAPA, vďaka ktorej vieme náš zámer motivovať a zaujať mladých, kvalitných a inovatívnych ľudí ešte viac rozšíriť. Práve to nám môže výrazne pomôcť posúvať Slovensko dopredu správnym smerom.“