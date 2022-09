Polícia zakázala pochod EuroPride v Srbsku, vraj hrozí riziko konfliktov

Protest proti pochodu

Výzva od Rady Európy

Demokracia v ohrození

13.9.2022 (Webnoviny.sk) -naplánovaný v rámci tohtotýždňového paneurópskeho podujatia venovaného právam LGBTQ osôb v Belehrade.. Organizátori sa plánujú proti rozhodnutiu odvolať.Prosrbské konzervatívne skupiny, ktoré celé týždne protestujú v srbskom hlavnom meste proti podujatiam na podporu LGBTQ komunity, teda ohlásený deň pochodu EuroPride.„Po bezpečnostnom hodnotení sme rozhodli, že je vysoké riziko pre ohrozenie bezpečnosti účastníkov oboch (pochodov) na ohlásených trasách, ako aj bezpečnosti ďalších občanov,“ skonštatovala polícia v stanovisku.Srbský populistický prezident Aleksandar Vučić pritom už skôr varoval, že pochod EuroPride zakážu.Organizátori EuroPride, ktorý je každoročne najväčšou podobnou akciou v Európe a zahŕňa celý týždeň podujatí, podľa vlastných slov dúfajú, že uspejú s odvolaním a pochod sa bude môcť konať podľa plánu.Komisárka Rady Európy pre ľudské práva Členovia European Pride Organizers Association si, dúfajúc, že to budeSrbské ľudskoprávne organizácie vyzvali podporovateľov, aby sa zúčastnili na pochodezo strany Vučićovho autokratického režimu. Srbsko sa formálne uchádza o členstvo v Európskej únii a zaviazalo sa posilniť práva LGBTQ komunity, no už roky sa posúva skôr bližšie do sféry vplyvu Ruska.