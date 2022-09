ITAPA Open Talk. NASA v Bratislave: Kam smeruje výskum vesmíru?

19.9.2022 (Webnoviny.sk) -Jeden z najväčších inžinierskych zázrakov plánuje NASA uskutočniť na mesiaci Titán. Ide o vyslanie dronu, ktorý musí mať vlastnú inteligenciu, dostatočnú energiu a odolnosť v extrémne nehostinnom prostredí. Avšak v zároveň v prostredí, ktoréhoO tom, ako to dosiahnuť, ale aj o tom,príde diskutovaťšéf softvérového programu NASA projektu Dragonfly. Diskusiu bude viesť moderátorka Zuzana Kovačič Hanzelová.Titán je najväčším mesiacom planéty Saturn. Jediné známe teleso v slnečnej sústave okrem Zeme s atmosférickým cyklom - teda s počasím. Titán má mraky, dážď, rieky a jazerá, skoro ako na Zemi - s tým rozdielom, že na Titáne sa všetko odohráva v extrémne nízkej teplote mínus 180 stupňov Celzia. Atmosféra je dusíková, mraky z metánu a etánu - podobne ako jazerá. Ale stále ide o prostredie, ktoré do značnej miery napodobňuje prostredie na dávnovekej Zemi v počiatkoch jej existencie. Skúmať niečo takéto je snom každého vedca.Skúmať Titán je však aj inžinierska výzva. Jediná doterajšia sonda, ktorá na Titáne pristála, prežila 90 minút. Prostredie Titánu je totiž extrémne, a zároveň Titán je veľmi ďaleko. Dron preto musí byť veľmi odolný, ale najmä sa musí rozhodovať autonómne. Čas prenosu signálu na Zem bude totiž trvať dva a pol hodiny, čo - okrem iného - znemožňuje jeho online riadenie. Dron sa teda bude navigovať sám, a bude sa aj sám rozhodovať, ako bezpečne pristáť.O tom, ako zostrojiť a naprogramovať takýto dron, príde v úvode ITAPA OPEN TALK porozprávaťšéf softvérového programu NASA a projektuBrandon pracuje na Johns Hopkins University, kde je zodpovedný za vedenie a plánovanie projektu Dragonfly. Predtým pôsobil v Blue Origin ako riaditeľ softvérového inžinierstva pre ich kozmickú loď New Shepard - komerčnú raketu pre suborbitálnu vesmírnu turistiku. Brandon tiež vyvinul softvér pre vesmírne lode NASA Space Shuttle a Orion.V druhej časti ITAPA OPEN TALK bude pokračovať diskusia o tom, ako môže kozmický výskum akcelerovať špičkový priemysel na Slovensku. Na otázky, ako by mala vyzerať spolupráca medzi vládami, výskumníkmi a súkromným sektorom, budú diskutovať- štátny tajomník Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR, ktorý sa významne podieľal na príprave Space week na EXPO Dubaj 2020,z Oddelenia vesmírnej politiky - vesmírnej kancelárie Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR avedúci Zastúpenia EK na Slovensku.ITAPA OPEN TALK: Kam smeruje výskum vesmíru? sa uskutočníInformačný servis