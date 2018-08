ITF schválila reformu Davisovho pohára

Ilustračná fotografia. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Hannover 16. augusta (TASR) - Medzinárodná tenisová federácia (ITF) vo štvrtok schválila radikálnu reformu Davisovho pohára, ktorá vojde v platnosť od roku 2019.Návrh prezidenta organizácie Davida Haggertyho, podľa ktorého sa v novembri odohrá finálový turnaj 18 krajín, podporilo 71,4% delegátov na Kongrese ITF v Orlande. Na schválenie bola potrebná dvojtretinová väčšina. Viacero národných federácií bolo proti tomuto návrhu.Za zmenou mužského turnaja s dlhoročnou tradíciou stojí aj investičná spoločnosť Kosmos, ktorú založil španielsky futbalista Gerard Pique. Tá sľúbila ITF, že v prípade reformy investuje do súťaže tri miliardy dolárov za 25 rokov.Podľa nového systému budem mať tradičná súťaž dve fázy. Do februárovej kvalifikácie sa zapojí dokopy 24 tímov svetovej skupiny, pričom dvanásť víťazov postúpi na koncoročný turnaj. Na ten sa automaticky dostane aj štvorica semifinalistov z predchádzajúcej sezóny a dve krajiny dostanú voľné karty. Finálový turnaj tak bude mať 18 účastníkov a potrvá týždeň.V základnej časti sa osemnásť krajín rozdelí do šiestich skupín po troch. Víťazi skupín a dvaja najlepší z druhých miest postúpia do štvrťfinále a turnaj bude pokračovať vyraďovacím spôsobom. V jednom stretnutí sa budú hrať dve dvojhry a štvorhra hrané na dva víťazné sety, všetky v jeden deň. Informovala agentúra dpa.