Na MEJ-23 vo vodnom slalome v kvalifikácii postúpilo 10 lodí SR

Slovenský pretekár Andrej Málek, archívna snímka. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Výsledky kvalifikácie



K1 juniori: 1. Jakob Luther (Tal.) 89,18 (0), ...16. Matúš ŠTAFFEN 94,71 (2), 21. Patrik JURÍČEK 100,20 (0), 42. Matej PAŠEK (všetci SR) 142,02 (52), 2. kolo: 2. PAŠEK 92,43 (2), nepostúpil 32. JURÍČEK 159,85 (54)



C1 juniorky: 1. Eva Říhová (ČR) 114,30 (0), ...4. Soňa STANOVSKÁ 116,66 (4), 6. Emanuela LUKNÁROVÁ 119,16 (2), 15. Mahuliena ĎURECOVÁ (všetky SR) 138,03 (4)



K1 muži do 23 rokov: 1. Mathurin Madore (Tal.) 85,35 (0), 2. Andrej MÁLEK 86,54 (0), ...14. Jakub GRIGAR 89,78 (2), 25. Jakub STANOVSKÝ (všetci SR) 92,98 (2), 2. kolo: nepostúpil 15. STANOVSKÝ 95,26 (4)



C1 ženy do 23 rokov: 1. Marjorie Delassusová (Fr.) 111,58 (2), ...3. Simona GLEJTEKOVÁ 113,29 (2), 4. Monika ŠKÁCHOVÁ 113,62 (2), 22. Simona MACEKOVÁ (všetky SR) 178,22 (56), 2. kolo: 1. MACEKOVÁ 112,63 (2)

Čunovo 16. augusta (TASR) - Na európskom šampionáte slalomárov na divokej vode v Čunove v kategóriách juniorov a do 23 rokov postúpilo vo štvrtok z kvalifikácie do semifinále 10 slovenských lodí, dve skončili.Medzi 21 bránkami sa zo Slovákov najviac darilo kajakárovi Andrejovi Málekovi, druhému v kategórii 23-ročných, singlistka do 23 rokov Simona Glejteková skončila na treťom mieste. Zo štvrtých priečok postupovali Monika Škáchová v rovnakej kategórii, medzi juniorkami v kanoe Soňa Stanovská.Medzi postupujúcich sa nezmestil okrem Patrika Juríčka v K1 juniorov už len kajakár Jakub Stanovský, so skúsenosťami aj vo Svetovom pohári, ktorý doplatil v 2. opravnom kole na dotyky bránok 11 a 17.