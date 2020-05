Iuventa podľa Zastavme korupciu nakupovala od svokry generálneho riaditeľa, obchod bol bez súťaže

Zákazka na základe prieskumu

Situáciou sa má zaoberať minister

28.5.2020 (Webnoviny.sk) - Iuventa-Slovenský inštitút mládeže nakupovala kancelárske potreby od firmy, ktorú vlastní svokra generálneho riaditeľa Iuventy Róberta Hronského. Ako upozornila Nadácia zastavme korupciu vo svojom blogu, ide o firmu Puls Hair, ktorá podľa webstránky ponúka hlavne kadernícke a kozmetické služby a tovar. Iuventa podľa zistení nadácie od firmy nakúpila tento a minulý rok kancelársky tovar za 31-tisíc eur.Nadácia v tejto súvislosti oslovila aj Hronského a zmienenú bardejovskú firmu. Generálny riaditeľ Iuventy na obranu uviedol, že do procesu obstarávania nevstupuje. „Všetky hospodárske subjekty, ktoré boli oslovené na predloženie ponúk v rámci prieskumu trhu, boli identifikované na základe referencií,“ uviedol pre nadáciu Hronský. Podotkol, že svokrina firma sa predaju kancelárskych potrieb venuje viac ako 27 rokov. Rovnako reagovala aj firma Puls Hair.Ako poznamenala nadácia, z dostupných účtovných dokladov je dominantnou činnosťou tejto spoločnosti veľkoobchod s parfumérskym a kozmetickým tovarom. Zároveň vysvetľuje, že pre nízke sumy dohôd nebola súťaž pri zákazke potrebná a firma ju získala na základe prieskumu trhu urobeného Iuventou. „Pri menších sumách totiž stačí, ak verejná inštitúcia osloví s nákupom zopár vybraných firiem, ktoré by ale mali bežne daný tovar ponúkať a na základe toho vyberie víťaza," dodáva nadácia.Vo svojom blogu tiež uviedla, že Iuventa za posledné dva roky uzavrela na základe prieskumu trhu dve zákazky na reklamné predmety za takmer 58-tisíc eur s bardejovskou firmou Jozef Stracenský - DAJS. Do prieskumu bola zaradená aj firma Hronského svokry. Podľa sociálnej siete Facebook je konateľ spoločnosti Jozef Stracenský - DAJS, teda Stracenský, priateľom svokra generálneho riaditeľa inštitútu. Hronský toto prepojenie odmieta. So Stracenským sa vraj nepozná a nikto z jeho okolia s ním neudržiava kontakt. Stracenský zase pre nadáciu uviedol, že firma sa o zákazke dozvedela na základe výzvy na predloženie cenovej ponuky. Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR , pod ktoré Iuventa patrí, pre nadáciu uviedlo, že situáciu eviduje. Podľa tlačového oddelenia by sa ňou mal zaoberať v najbližšom čase minister školstva Branislav Gröhling (SaS).