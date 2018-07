Ivana Maleš: SR by mala viac recyklovať a predchádzať vzniku odpadu

Ilustračná snímka. Foto: TASR/Jana Vodnáková Foto: TASR/Jana Vodnáková

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

New York 17. júla (TASR) - Slovensko by malo prejsť z lineárnej na cirkulárnu ekonomiku a teda viac recyklovať a predchádzať vzniku odpadov. Povedala to Ivana Maleš, ktorá na pôde Organizácie Spojených národov hovorila najmä o životnom prostredí. Sprevádzala vicepremiéra pre investície a informatizáciu Richarda Rašiho. Ten v OSN predstavil prvú dobrovoľnú správu o tom, ako bude Slovensko plniť ciele udržateľného rozvoja.Maleš je riaditeľka Inštitútu cirkulárnej ekonomiky a ambasádorka priorít "Smerovanie k znalostnej a environmentálne udržateľnej ekonomike pri demografických zmenách a meniacom sa globálnom prostredí" a "Udržateľné sídla, regióny a krajina v kontexte zmeny klímy".uviedla pre TASR Maleš.Súčasná ekonomika na Slovensku podľa jej slov funguje podľa lineárneho modelu.vysvetlila.Pripomenula, že Slovensko je závislé od dovozu produktov, a tie končia na Slovensku ako odpad. Slovensko podľa jej slov dosahuje nízke ciele recyklácie a tento trend treba zmeniť.doplnila Maleš. Dôležitý je podľa jej slov aj prechod na zelenú ekonomiku.