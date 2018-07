Ilustračná snímka. Foto: TASR/Henrich Mišovič Foto: TASR/Henrich Mišovič

Bratislava 17. júla (TASR) – Najviac financií na cezhraničnú spoluprácu pochádza z eurofondov a samosprávy v slovenskom pohraničí sa výrazne inšpirujú u susedov za hranicou. Vyplýva to z reprezentatívneho prieskumu Združenia miest a obcí Slovenska (ZMOS), ktorého sa zúčastnili mestá a obce z 36 prihraničných okresov SR. TASR o tom v utorok informoval jeho hovorca Michal Kaliňák. Prieskum bol zameraný na cezhraničný potenciál samospráv.Starostovia obcí a primátori miest odpovedali ako respondenti na otázku, s akými zdrojmi podporujú cezhraničné aktivity.spresnil Kaliňák. Doplnil, že kombinácia vlastných zdrojov a finančných prostriedkov partnerskej samosprávy je na úrovni 23,6 %.Na otázku, či obec alebo mesto spolupracuje s inou obcou alebo mestom v niektorom zo susedných štátov, odpovedalo kladne 49,5 % respondentov. So samosprávami v Českej republike pravidelne spolupracuje 41,2 % prihraničných samospráv a ďalších 29,4 % udržiava sporadickú spoluprácu. V prípade Poľskej republiky je intenzívna spolupráca na úrovni 36,5 % samospráv a sporadická na úrovni 34,1 %. Pravidelná spolupráca so samosprávami v Maďarskej republike je na úrovni 42,4 % a sporadická predstavuje 23,7 %. S ukrajinskými mestami a obcami pravidelne spolupracuje 12,3 % a sporadicky 10,5 % našich prihraničných samospráv. V prípade Rakúska intenzívna spolupráca dosahuje 4,1 % a sporadická je na úrovni 10,2 % miest a obcí.Z prieskumu vyplýva, že 71,2 % miest a obcí v prihraničí realizuje cezhraničnú spoluprácu v rámci príslušného euroregiónu, ďalších 24,7 % prostredníctvom Európskeho zoskupenia územnej samosprávy a 4,1 % v rámci Podunajskej stratégie.V oblasti kultúry a športu pravidelne kooperuje 52,7 % a sporadicky 33,5 % prihraničných miest a obcí. Návštevy žiakov, športovcov a folklórnych súborov pravidelne zabezpečuje 50,8 % samospráv a sporadicky to robí 28,5 % miest a obcí. Starostovia a primátori v prihraničných samosprávach konštatovali, že sa tiež orientujú na výmenu skúseností. Presnejšie, 36,9 % z nich sa venuje transferu know-how periodicky a 36,1 % sporadicky.Prieskum bol realizovaný od 11. júna do 6. júla 2018 na reprezentatívnej vzorke 382 samospráv z prihraničných okresov. Jeho výsledky budú podkladmi na ďalšiu prácu v rámci národného projektu ZMOS s názvom Modernizácia miestnej územnej samosprávy v rámci Operačného programu Efektívna verejná správa z prostriedkov z Európskeho sociálneho fondu.