Ivermektín už podávajú prvé nemocnice. Okolo lieku je chaos, ľudia užívajú aj veterinárne dávky

Do jedného či dvoch týždňov by mohli byť k dispozícii prvé odpovede na otázky, či je ivermektín skutočne zázračným liekom na covid-19, čo je tvrdenie, ktoré sa udomácnilo na sociálnych sieťach. Podľa informácií Denníka N začali prvé slovenské nemocnice ivermektín nasadzovať pacientom.

Ivermektín už dostali napríklad pacienti nemocníc v Prešove či v Košiciach. „Naša nemocničná lekáreň dostala Ivermektín v piatok v počte dvadsať balení z objednaného množstva sto balení,“ píše hovorkyňa prešovskej fakultnej nemocnice Renáta Cenková.

Jedno nemocničné balenie ivermektínu obsahuje sto tabliet a môže vystačiť pre dvadsaťpäť pacientov – pokiaľ dostanú jednu nárazovú dávku.

Krajčí: budú ďalšie

Mimoriadny dovoz lieku, ktorý doteraz nebol na Slovensku registrovaný pre ľudí, schválilo ministerstvo zdravotníctva koncom januára. V prvej várke išlo o zásielku 5-tisíc balení.

Tieto zásielky sú k dispozícii len v nemocniciach. V utorok minister zdravotníctva Marek Krajčí (OĽaNO) povedal, že schválil dovoz ďalších sedemtisíc balení, ktoré už môžu zamieriť aj do lekární.

„K dispozícii však budú len na predpis. Tento liek nie je nebezpečný, ale treba ho používať pod dohľadom lekára,“ vysvetľoval Krajčí.

Minister hospodárstva Richard Sulík (SaS) už v nedeľu potvrdil, že sa na väčších dovozoch dohodla aj vláda.

„Dohodli sme sa, že minister zdravotníctva dostal úlohu zabezpečiť dostatok liekov ivermektín a izoprinozín. To sú dva lieky, ktoré môžu pomôcť, hoci sa to nevie úplne presne, ale v každom prípade by mali byť dostupné,“ povedal Sulík na Markíze.

Nie všade

V súčasnosti legálne môže ivermektín dostať len pacient v nemocnici, no nie v každej nemocnici – lekári na Slovensku totiž nie sú v názore na jeho použitie jednotní.

Ivermektín začali podávať aj v univerzitnej nemocnici v Martine i v niektorých okresných nemocniciach, pracoviská Univerzitnej nemocnice v Bratislave ho však nenasadzujú.

„V súčasnosti ešte neboli ukončené klinické štúdie, ktoré by preukázali účinnosť a bezpečnosť podávania lieku ivermektín pacientom s ochorením covid-19,“ vysvetľuje hovorkyňa Eva Kliská.

Nemocnice sa zatiaľ zhodujú len v tom, že ešte nemôžu jednoznačne povedať, či tento liek významnejšie pomáha. „Keďže ide o novú liečbu, skúsenosti ešte nie sú dostatočné na hodnotiace závery,“ hovorí Katarína Kapustová z Univerzitnej nemocnice v Martine.

„Pomôže, ale nie to zázrak“

Aj niektorí zástancovia ivermektínu upozorňujú, že liek síce môže pomôcť, ale nie je to „živá voda z rozprávky“. Takýto názor má Jozef Firment, ktorý je hlavným odborníkom ministerstva pre odbor anestéziológia a intenzívna medicína a v januári loboval práve za povolenie ivermektínu.

„Nie je to zázračný liek, ktorý spasí svet. Môže však byť na úžitok, pokiaľ sa aplikuje spoločne s ďalšími postupmi,“ hovorí Firment.

Anestéziológ ešte začiatkom januára vypracoval dokument s odporúčaniami, ako liečiť pacientov s ťažším priebehom covidu-19. Použitie ivermektínu navrhol v kombinácii s ďalšími látkami, ako sú vitamín C, zinok, selén, vitamín D a ďalšie.

„Pacienti totiž potrebujú čerpať liečbu aj z vitamínov a ďalších podporných krokov. Táto kombinácia by mohla pomôcť tomu, aby pacient nemusel byť hospitalizovaný, a ak sa tak stalo, aby nemusel ísť na umelé dýchanie.“

Konské lieky miesto humánnych

Za múrmi nemocníc zatiaľ zavládol okolo ivermektínu značný informačný chaos. Lekárnici denne dostávajú otázky od ľudí, ktorí si ho chcú kúpiť. Schválenie mimoriadneho dovozu pre nemocnice, ktoré ohlásil Krajčí koncom januára, totiž pochopili tak, že odteraz bude voľne predajný aj v lekárňach.

„Musíme im vysvetľovať, že aj keby tento liek bol dovezený v dostatočných množstvách, tak bude viazaný na lekársky predpis,“ hovorí Ondrej Sukeľ zo Slovenskej lekárnickej komory.

V horšom prípade sa stáva, že ľudia si zoženú ivermektín vo forme pre zvieratá, napríklad ako pastu pre kone, a následne sa pýtajú lekárnikov, ako ho majú správne dávkovať.

„Tí ľudia len útržkovito zachytili, že bol schválený ivermektín. A pochopili to tak, že teraz môžu konzumovať všetky druhy ivermektínu vrátane veterinárnych, čo je, samozrejme, nezmysel,“ dodáva Sukeľ.

Na takéhoto pacienta už narazili aj v košickej Univerzitnej nemocnici Louisa Pasteura. „Zaznamenali sme vedľajšie účinky u pacienta, ktorému momentálne poskytujeme zdravotnú starostlivosť. Tento pacient užil ivermektín vo veterinárnej forme ešte v domácej liečbe,“ uviedla hovorkyňa Monika Krišková.

Chaos pri dovoze

Ďalšie zmätky panujú okolo dovozu ivermektínu, ktorý je pre súkromné účely. Finančná správa v priebehu utorka vyvracala fámu, ktorú šíril aj publicista Ján Baránek a niektoré dezinformačné weby, že naši colníci zadržali kamión s týmto liekom a objednávateľovi vyrúbili veľkú pokutu.

„Finančná správa nezadržiava žiaden kamión s ivermektínom, keďže žiaden takýto kamión neexistuje. Nie je tak pravdivá ani informácia o uloženej pokute pre objednávateľa v sume viac ako 100-tisíc eur,“ zareagovali colníci.

Na menšie prípady zadržania zásielok ivermektínu upozornili médiá. Denník N pred troma týždňami informoval o zadržaní dvoch balení tohto lieku v Žiline. Od tej doby takýchto prípadov pribúda.

„Najčastejšie sú tieto zásielky zasielané z krajín ako India, Thajsko či Rusko. Ľudia si tieto lieky objednávajú väčšinou z internetu,“ potvrdila pre RTVS hovorkyňa Finančnej správy Martina Rybanská.

Colníci podľa nej musia tieto lieky zadržať, pretože úrady schválili dovoz ivermektínu len na používanie v nemocniciach, prípadne na predpis lekárov. Dovážať ho pre súkromné osoby povolené nie je.

Komora lekárnikov upozorňuje na riziko, že ľudia začnú ivermektín používať v kombinácii s inými liekmi a môžu mať vedľajšie účinky. V tejto fáze by používanie ivermektínu malo prebiehať pod dohľadom lekárov.

„Pokojne sa môže stať, že pacient užíva nejaký typ antibiotika a k tomu si nasadí liek s obsahom ivermektínu a môže sa riziko pre tohto pacienta exponenciálne zvyšovať,“ povedala RTVS viceprezidentka Slovenskej lekárnickej komory Miroslava Snopková.