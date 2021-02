Koronavírus: Od pondelka bude po návrate zo zahraničia povinná karanténa pre všetkých

Od pondelka musia všetci zo zahraničia povinne nastúpiť do karantény na 14 dní, platí to aj pre ľudí z tzv. bezpečných krajín. Ak nebude chcieť ostať doma, môže ísť do štátnej karantény. Na 8. deň môže ísť na test. Ak bude negatívny, môže opustiť karanténu. Marek Krajčí neodporúča cestovať. Pendleri budú mať výnimky.

Výnimky pre pendlerov budú podobné ako dnes, presné znenie bude vo vyhláške hlavného hygienika, ktorá má byť zverejnená najneskôr v piatok.

Na hraniciach budú kontroly, budú sa tvoriť kolóny, varoval Marek Krajčí. „Každý sa bude musieť preukázať vyplneným formulárom eHranica,“ povedal minister. Tieto pravidlá budú platiť do konca februára.

Ak bude treba, môžu sa pravidlá sprísniť a mohlo by sa prejsť aj na povinnú štátnu karanténu, povedal Marek Krajčí. Pendleri budú potrebovať nie starší ako 7-dňový PCR alebo AG test.

