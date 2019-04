Ivor: Masaker Vietnamcov bol brutálny a dovtedy nepoznaných rozmerov

Smrtiaca zbraň páchateľov. Foto: TASR/Ramon Leško Foto: TASR/Ramon Leško

Bratislava 8. apríla (TASR) - Vražda šiestich Vietnamcov v Bratislave, ktorá sa odohrala pred 25 rokmi (8. apríla 1994) v sklade na Starej Vajnorskej ceste v Bratislave, bola neľútostná a brutálna. Spôsob, akou ju páchatelia vykonali, bol dovtedy nepoznaných rozmerov. Uviedol to pre TASR bývalý šéf slovenských vyšetrovateľov a v súčasnosti vysokoškolský pedagóg Jaroslav Ivor.Vrahovia, vtedy 23-ročný Róbert Matta a 24-ročný Viliam Hauser, si stále odpykávajú doživotný trest odňatia slobody vo väzení v Leopoldove." pripomenul Ivor.Brutalita a neľútostnosť sa podľa jeho slov prejavila v tom zmysle, že páchatelia vystrieľali okolo 30 rán.povedal.Prípad aj miesto činu boli mimoriadne rozsiahle. "poukázal s tým, že jeden z Vietnamcov ešte predtým pracoval v Istrocheme, a takto sa zoznámil s jedným z budúcich páchateľoch tohto činu.uviedol exšéf slovenských vyšetrovateľov.Páchatelia podľa jeho slov predpokladali, že z týchto obchodov budú mať pri sebe veľkú hotovosť. Keď prišli na miesto činu, zastrelili prvého, ktorý im chcel odovzdať peniaze, avšak oni sa domnievali, že siaha do stolíka po zbraň. Potom pokračovali vo vraždení ďalších osôb." opísal Ivor.Keď jeden z páchateľov počul nárek, pobral sa tam. Keď chcel vojsť do obývateľnej miestnosti a nechcel hýbať s mŕtvolou Vietnamca zakliesnenou vo dverách, prekračoval ju a chytil sa zárubni dverí." doplnil Ivor. Pri obhliadke miesta činu, ktorá trvala tri dni, našli na zárubni dverí daktyloskopický odtlačok prsta a časti dlane.K oznámeniu prípadu došlo až nasledujúci deň, keď tam prišla opatrovateľka dieťaťa a tá oznámila vraždu." uviedol Ivor.Po nájdení odtlačku prstov sa začala práca na stotožňovaní.vysvetlil Ivor.V priebehu niekoľkých dní sa podarilo stotožniť podozrivého, začalo sa intenzívne preverovanie jeho pohybov, konaní a po návrate o desať dní, keď sa dvojica vrátila na Slovensko, polícia ich zadržala." doplnil.