Londýn 8. apríla (TASR) - Kurz eura sa pohybuje v blízkosti mesačného minima. Dôvodom je opatrný postoj investorov k spoločnej mene pred zasadnutím Európskej centrálnej banky (ECB) tento týždeň.Obchodníci minulý týždeň zredukovali svoje dlhé pozície v eurách, keďže výnosy z tzv. jadrových európskych dlhopisov vstúpili do negatívneho teritória a vývoj indexu nákupných manažérov naznačil, že ekonomika eurozóny má problémy s udržaním rastu.A hoci kurz jednotnej meny v pondelok ráno vzrástol na 1,1228 USD/EUR, nie je príliš vzdialený od mesačného minima 1,1183 USD/EUR, ktoré dosiahol minulý týždeň.Na stretnutí ECB tento týždeň sa neočakávajú žiadne zmeny politiky, ale tlačová konferencia prezidenta Maria Draghiho bude v ostrom centre pozornosti v súvislosti s tzv. dvojúrovňovým systémom (two-tier) sadzieb z vkladov. Komerčné banky totiž v súčasnosti platia ECB za "zaparkovanie" peňazí cez noc. V prípade two-tier by platili záporný úrok len za hotovosť, ktorá by prekročila určitú úroveň. Za zvyšné peniaze by dostali úrok so základnou sadzbou. To by mohlo zmierniť tlak na banky v čase, keď obavy z globálnej recesie posunuli výnosy z desaťročných nemeckých dlhopisov pod nulu, do záporného pásma, prvýkrát od roku 2016.