Izrael bude proti militantnému hnutiu Hamas „bojovať až do konca“, tvrdí izraelský premiér

17.12.2023 (SITA.sk) - Izraelský premiér Benjamin Netanjahu opäť potvrdil, že Izrael bude proti militantnému hnutiu Hamas „bojovať až do konca“.Ako referuje web news.sky.com, pred izraelským vládnym kabinetom v nedeľu povedal, že krajina „dosiahne všetky naše ciele“ vrátane prepustenia viac ako 100 rukojemníkov, ktorých stále zadržiava Hamas v Pásme Gazy.Izraelský premiér je pod čoraz väčším tlakom, aby utlmil ofenzívu, pri ktorej podľa ministerstva zdravotníctva riadeného Hamasom zahynulo v Pásme Gazy približne 19-tisíc Palestínčanov.Britský minister zahraničných vecí David Cameron tento tlak zintenzívnil, keď v nedeľu spolu so šéfkou nemeckej diplomacie Annalenou Baerbockovou vyzval na „udržateľné prímerie“.A vzhľadom na to, že tento týždeň je na návšteve Izraela americký minister obrany Lloyd Austin , mohol by byť Netanjahu ďalej tlačený k ukončeniu doteraz najintenzívnejšej fázy vojny.