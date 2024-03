Izrael bude znova rokovať s hnutím Hamas, krajina chce dosiahnuť dohodu no ústupky už robiť nemieni

Došlo k stagnácii?

Izrael chce napriek všetkému zničiť Hamas

29.3.2024 (SITA.sk) - Izrael sa vráti k rokovaniam o prímerí s militantným hnutím Hamas . V piatok to povedal izraelský premiér Benjamin Netanjahu s tým, že hovoril s hlavnými vyjednávačmi a povolil izraelským delegáciám pridať sa k rozhovorom v Katare a Egypte v nadchádzajúcich dňoch.Je to najnovší pokus o dosiahnutie dohody s militantným hnutím, ktorá by pozastavila izraelskú vojenskú ofenzívu v Pásme Gazy výmenou za prepustenie izraelských rukojemníkov.Spojené štáty, Katar a Egypt sa už mesiace usilujú vyrokovať prímerie a prepustenie rukojemníkov. Niekoľko kôl rokovaní sa však skončilo neúspechom a teraz sa zdá, že stagnujú.Hamas už skôr navrhol postupný proces, v rámci ktorého by prepustil všetkých zostávajúcich rukojemníkov výmenou za ukončenie vojny a úplné stiahnutie Izraela z Pásma Gazy, otvorenie hraníc pre humanitárnu pomoc a obnovu, ako aj prepustenie stoviek palestínskych väzňov vrátane najvyšších militantov, ktorí si odpykávajú doživotné tresty.Tieto požiadavky Netanjahu odmietol ako bludné a zaviazal sa, že po prepustení rukojemníkov Izrael obnoví ofenzívu a bude v nej pokračovať, až kým Hamas nezničí.Predpokladá sa, že Hamas zadržiava ešte zhruba 100 rukojemníkov, ako aj pozostatky asi 30 ľudí zabitých pri útoku militantov zo 7. októbra, ktorý vyvolal terajšiu vojnu, alebo tých, ktorí zomreli v zajatí.