EÚ otriasa škandál, má sa týkať ruského ovplyvňovania europoslancov, aby zasiahli do nadchádzajúcich eurovolieb

Európske voľby sa budú konať od 6. do 9. júna.





29.3.2024 (SITA.sk) - Európskou úniou (EÚ) otriasa škandál okolo ruského ovplyvňovania členov Európskeho parlamentu (EP) , aby zasiahli do nadchádzajúcich eurovolieb.Škandál vypukol po tom, čo česká vláda uvalila sankcie na webstránku Voice of Europe, ktorá je podľa Prahy súčasťou proruskej ovplyvňovacej kampane. Informuje o tom spravodajský portál Politico.Belgický premiér Alexander De Croo , ktorého krajina má v súčasnosti rotujúce predsedníctvo EÚ, vo štvrtok uviedol, že Rusko oslovilo europoslancov a „zaplatilo im, aby podporili ruskú propagandu". Podľa českej podpredsedníčky Európskej komisie pre hodnoty a transparentnosť Věry Jourovej sú dané odhalenia veľmi znepokojujúce.„Potvrdzuje to to, čo sme tušili: Kremeľ využíva pochybné výstupy, ktoré predstierajú, že sú médiá a využíva peniaze na nákup skrytého vplyvu," povedala pre prehľad správ Brussels Playbook, ktorý vydáva Politico.„Nemôžeme si dovoliť byť na šachovnici krok za (ruským vodcom Vladimirom, pozn. red) Putinom a jeho propagandistickou armádou... Musíme mať neustále na pamäti, že dezinformácie a cudzie zasahovanie použije ako zbraň na rozdelenie Európy," dodala.Český rezort zahraničia v stredu okrem Voice of Europe uvalil sankcie aj na ukrajinského oligarchu a spojenca ruského vodcu Viktora Medvedčuka a istého Artema Marčevského, ktorý je údajne tiež zapojený do operácie. Medvedčuk podľa úradov viedol „ruskú ovplyvňovaciu kampaň".Na kanáli Voice of Europe na platforme YouTube sa objavujú rôzni europoslanci, z ktorých mnohí patria ku krajne pravicovým euroskeptickým stranám. Nič nenaznačuje, že títo poslanci aj prijali úplatky.Tvrdenie, že europoslanci boli platení za to, aby hovorili za Kremeľ, vyvolalo otázky, kto si mohol vziať peniaze. Poslanci patriaci k liberálom a zeleným v EP už vyzývajú na vyšetrovanie.Najväčšie frakcie v europarlamente Európska ľudová strana a Socialisti a demokrati sa zatiaľ príliš nevyjadrujú. Hovorca predsedníčky EP Roberty Metsoly , ktorá patrí k prvej zmienenej frakcii, uviedol, že predsedníčka vie o vznesených obvineniach a skúma ich.