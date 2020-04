Izrael má za sebou počas roka troje parlamentných volieb a hrozia mu rekordné štvrté

SITA Slovenská tlačová agentúra, prevádzkovateľ spravodajského portálu webnoviny.sk . Všetky práva vyhradené.

18.4.2020 (Webnoviny.sk) - Izraelu hrozia bezprecedentné štvrté parlamentné voľby za niečo vyše roka. Konečný možný termín pre vytvorenie vlády totiž vypršal a prezident Reuven Rivlin posunul v piatok mandát parlamentu.Stalo sa tak po tom, čo sa lídrovi centristického bloku Modrá a biela Bennymu Gancovi nepodarilo včas uzavrieť rokovania, ktoré mali viesť k sformovaniu vlády.Pokiaľ parlament nenominuje nikoho nového na premiérsky post do 21 dní, 4. augusta sa budú konať nové voľby. V Izraeli sa za posledný rok konalo už troje parlamentných volieb, naposledy 2. marca.Hoci Likud premiéra Benjamina Netanjahua získal v izraelskom Knesete 36 kresiel a spolu so svojimi tradičnými ultranacionalistickými a náboženskými spojencami disponuje 58 kreslami, je to stále málo na nadpolovičnú väčšinu v 120-člennom parlamente.Gancovi sa tiež nedarilo sformovať koalíciu a súhlasil preto s vytvorením vlády národnej jednoty s Netanjahuom. Napriek rokovaniam sa obom stranám dohodu doteraz uzavrieť nepodarilo.Gancov mandát vypršal v stredu v noci a v piatok ráno bol poverený úlohou nájsť nového premiéra opäť parlament.