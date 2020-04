Prezidentka Čaputová nenapodobní Kisku, po vyslovení dôvery vláde nevystúpi v parlamente

Vystúpiť by mala

Iný tón a náboj

Kiska v špecifickej situácii

SITA Slovenská tlačová agentúra, prevádzkovateľ spravodajského portálu webnoviny.sk . Všetky práva vyhradené.

18.4.2020 - Prezidentka Zuzana Čaputová po schválení programového vyhlásenia vlády premiéra Igora Matoviča (OĽaNO) nevystúpi pred poslancami s prejavom. Agentúre SITA to povedala Martina Goffová, riaditeľka odboru komunikácie prezidentskej kancelárie.Podľa nej prezidentka vystúpi v parlamente so správou o stave republiky „podľa vývoja situácie“. Bývalí prezidenti takýto prejav prednášali spravidla v júni, vždy to však neplatilo.Politický analytik Ján Baránek si myslí, že prezidentka by mala vystúpiť v parlamente a do súčasnej situácie vniesť „istotu a vizionársky pokoj“.Zuzana Čaputová si teda neosvojila postup, aký zvolil jej predchodca Andrej Kiska. Ten sa v roku 2016 bezprostredne po schválení vládneho programu a vyslovení dôvery vláde prihovoril novému zákonodarnému zboru.Podľa politického analytika Jána Baránka bez ohľadu na to, či by Čaputová chcela alebo nechcela opakovať kroky Kisku, mala by vystúpiť v Národnej rade SR, keďže hrozí silný úpadok ekonomiky.„Predsa len je hlava štátu a možno by vedela vniesť do spoločnosti iný tón a náboj, aký do toho vnáša premiér Igor Matovič, z ktorého vyjadrení môžeme byť niekedy dezorientovaní a zneistení. Najlepšie fórum na to je Národná rada SR a vôbec to nemusí byť spojené s programovým vyhlásením vlády,“ zhodnotil analytik s tým, že určite by hlava štátu mala takýto krok urobiť.Prezidentka Čaputová od nástupu do funkcie v polovici júna 2019 ešte v poslaneckej snemovni nepredniesla prejav. Premiéru so správou o stave republiky tak bude mať pravdepodobne v júni, ak nie skôr.Správa o stave krajiny je zvyčajne v najväčšom centre pozornosti a považuje sa za najkľúčovejší prejav roka v podaní hlavy štátu.Dá sa očakávať, že jeho súčasťou bude aj hodnotenie, ako sa dokázala nová vláda vysporiadať s pandémiou koronavírusu, a taktiež jej ekonomickými a sociálnymi dôsledkami.Prezident Kiska pred štyrmi rokmi v apríli tesne po schválení vládneho programu poslancom zaželal, aby dokázali pozorne rozlišovať povinnosť hovoriť pravdu od povzbudzovania nepriateľstva a nevraživosti a zlých emócií.„Presvedčenie o svojej pravde sa nesmie stať dôvodom na neslušnosť alebo agresivitu. Otvorenosť nemá byť hrubosť. Zdá sa mi, že metóda ‚na hrubé vreco hrubá záplata' priviedla komunikáciu v politike, na sociálnych sieťach aj v parlamente veľmi často na samú hranicu únosnosti,“ hovoril Kiska.Prezident vtedy pred poslancami vystúpil v špecifickej situácii. Predseda parlamentu Andrej Danko zo Slovenskej národnej strany (SNS) a predseda vlády Robert Fico zo Smeru-sociálnej demokracie (Smer-SD) boli hospitalizovaní v nemocnici.Obidvaja sa podrobili operačnému zákroku. Fica pri predkladaní programového vyhlásenia vlády zastupoval vicepremiér Peter Pellegrini (Smer-SD).