Izrael nevylúčil bombardovať Irán kvôli zamedzeniu jadrovému zbrojeniu

Rím 7. decembra (TASR) - Izrael nevylučuje bombardovanie Iránu v prípade, že to bude potrebné na odvrátenie stavu, keď by iránske sily disponovali jadrovými zbraňami. Izraelský minister zahraničných vecí Jisrael Kac to uviedol v rozhovore pre sobotňajšie vydanie talianskeho denníka Corriere della Sera, z ktorého citovala tlačová agentúra DPA.odpovedal Kac na otázku, či Izrael zvažuje aj bombardovanie Iránu.spresnil minister.Kac v rozhovore kritizoval európske krajiny za to, že nepodporujú tvrdý postup voči Iránu, uplatňovaný vládou amerického prezidenta Donalda Trumpa. Spojené štáty v roku 2018 odstúpili od medzinárodnej dohody o obmedzení iránskeho jadrového programu a následne uvalili na Irán nové sankcie. Zvyšní signatári sa však snažia udržať túto dohodu z roku 2015 v platnosti." tvrdí šéf izraelskej diplomacie, ktorý sa vyjadril pre Corriere della Sera popri účasti na zahraničnopolitickej konferencii MED 2019 v Ríme. Počas svojho piatkového vystúpenia povedal, že je, aby západné a arabské štáty