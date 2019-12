Štrajky a protesty vo Francúzsku narušili dopravu

ilustračná snímka Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Paríž 7. decembra (TASR) - Protestné akcie proti plánovanej dôchodkovej reforme narušili v sobotu dopravu na viacerých miestach Francúzska, informovala agentúra AP.Protesty a štrajky proti dôchodkovej reforme, ktorú avizoval prezident Emmanuel Macron, pokračovali v sobotu tretím dňom.Vodiči nákladných vozidiel štrajkujúci z dôvodu zvýšenia dane z pohonných hmôt narušili dopravu na cestných komunikáciách z regióna Provensálsko na juhovýchode krajiny do Normandie v severnom Francúzsku.Príslušníci hnutia tzv. žltých viest protestovali v Paríži a v ďalších mestách v krajine.Dopravný chaos však vládu podľa AP nezastrašil. Premiér Édouard Philippe má na budúci týždeň oznámiť podrobnosti plánovaných zmien. Vláda podľa jej vyjadrení vek odchodu do dôchodku, ktorý je v súčasnosti stanovený na 62 rokov, nezvýši. Jej plán by však mal ľudí povzbudiť, aby pracovali dlhšie.Zmeny budú podľa premiéra zavádzané postupne. Prezident Emmanuel Macron povedal, že dôchodkový systém bude po reforme spravodlivejší a finančne udržateľný.Plán vlády v oblasti dôchodkov podľa odborov, ktoré protesty organizujú, ohrozuje práva pracujúcich. Na budúci utorok odbory ohlásili pokračovanie protestov.Do pochodov a zhromaždení proti dôchodkovej reforme sa vo štvrtok podľa francúzskeho ministerstva vnútra zapojilo viac ako 806.000 ľudí. Zhromaždenia pokračovali aj v piatok a ovplyvnili železničnú, leteckú a cestnú dopravu.