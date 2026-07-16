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16. júla 2026
Izrael odmieta stiahnuť vojakov z bezpečnostných zón v troch krajinách
Tagy: Americko-izraelské vzťahy Izraelsko-palestínsky konflikt Napätie na Blízkom východe Pásmo Gazy
Židovský štát podľa svojho ministra obrany ponechá jednotky v bezpečnostných zónach aj napriek výhradám Washingtonu. Izraelský minister obrany
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16.7.2026 (SITA.sk) - Židovský štát podľa svojho ministra obrany ponechá jednotky v bezpečnostných zónach aj napriek výhradám Washingtonu.
Izraelský minister obrany Jisrael Kac povedal vo štvrtok svojmu americkému kolegovi Petovi Hegsethovi, že Izrael nemá v úmysle stiahnuť svoje jednotky z bezpečnostných zón, ktoré vytvoril v Pásme Gazy, Libanone a Sýrii.
Podľa vyhlásenia Kacovho úradu minister počas nočného telefonátu zdôraznil, že prítomnosť izraelských síl v týchto oblastiach je nevyhnutná na ochranu hraníc a obyvateľov prihraničných regiónov pred hrozbami zo strany ozbrojených skupín.
„Nikdy sme nežiadali Spojené štáty, aby konali namiesto nás na našich hraniciach,“ vyhlásil Kac.
Jeho vyjadrenia prichádzajú niekoľko dní po správe portálu Politico, podľa ktorej americký prezident Donald Trump vyzval izraelského premiéra Benjamina Netanjahua na stiahnutie izraelských síl zo Sýrie a Libanonu.
Podľa amerických predstaviteľov Washington považuje pokračujúce nasadenie za faktor zvyšujúci napätie v regióne.
Izrael rozšíril svoju vojenskú prítomnosť na juhu Sýrie po páde režimu Bašára Asada v decembri 2024 a opakovane podnikal útoky na sýrske územie. V Libanone izraelská armáda naďalej kontroluje približne desaťkilometrové pásmo pri hranici.
Bejrút a Jeruzalem medzitým vedú za sprostredkovania Spojených štátov rokovania o ukončení nepriateľských akcií.
V stredu v Ríme ukončili piate kolo rozhovorov, ktorých cieľom je postupné stiahnutie izraelských jednotiek z časti libanonského územia. V Pásme Gazy podľa izraelskej armády jej sily kontrolujú približne 60 percent územia.
Zdroj: SITA.sk - Izrael odmieta stiahnuť vojakov z bezpečnostných zón v troch krajinách © SITA Všetky práva vyhradené.
Izraelský minister obrany Jisrael Kac povedal vo štvrtok svojmu americkému kolegovi Petovi Hegsethovi, že Izrael nemá v úmysle stiahnuť svoje jednotky z bezpečnostných zón, ktoré vytvoril v Pásme Gazy, Libanone a Sýrii.
Nevyhnutná prítomnosť
Podľa vyhlásenia Kacovho úradu minister počas nočného telefonátu zdôraznil, že prítomnosť izraelských síl v týchto oblastiach je nevyhnutná na ochranu hraníc a obyvateľov prihraničných regiónov pred hrozbami zo strany ozbrojených skupín.
„Nikdy sme nežiadali Spojené štáty, aby konali namiesto nás na našich hraniciach,“ vyhlásil Kac.
Jeho vyjadrenia prichádzajú niekoľko dní po správe portálu Politico, podľa ktorej americký prezident Donald Trump vyzval izraelského premiéra Benjamina Netanjahua na stiahnutie izraelských síl zo Sýrie a Libanonu.
Opakované útoky
Podľa amerických predstaviteľov Washington považuje pokračujúce nasadenie za faktor zvyšujúci napätie v regióne.
Izrael rozšíril svoju vojenskú prítomnosť na juhu Sýrie po páde režimu Bašára Asada v decembri 2024 a opakovane podnikal útoky na sýrske územie. V Libanone izraelská armáda naďalej kontroluje približne desaťkilometrové pásmo pri hranici.
Rozhovory stále prebiehajú
Bejrút a Jeruzalem medzitým vedú za sprostredkovania Spojených štátov rokovania o ukončení nepriateľských akcií.
V stredu v Ríme ukončili piate kolo rozhovorov, ktorých cieľom je postupné stiahnutie izraelských jednotiek z časti libanonského územia. V Pásme Gazy podľa izraelskej armády jej sily kontrolujú približne 60 percent územia.
Zdroj: SITA.sk - Izrael odmieta stiahnuť vojakov z bezpečnostných zón v troch krajinách © SITA Všetky práva vyhradené.
Tagy: Americko-izraelské vzťahy Izraelsko-palestínsky konflikt Napätie na Blízkom východe Pásmo Gazy
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