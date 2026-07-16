Správy Reality Video TV program TV Tipy Práca

 Štvrtok 16.7.2026
 Autobazár Dovolenka Výsledky Kúpele Lacné letenky Lístky

 Meniny má Drahomír
 Ubytovanie Nákup Horoskopy Počasie Zábava Kino
  Úvodná strana  Včera      Archív správ      Nastavenia     
 Kontakt  Inzercia

24hodín v Skratke
Denník - Správy
TITULKA

Z domova

Regióny

Ekonomika

Dlhová kríza

Zdravie

Zo zahraničia

Gala

Hudba

Kultúra

Kino, DVD

Knižné novinky

Pohoda festival

Reality show

SuperStar

Šport

F1

Auto moto

Zaujímavosti

Ekológia

Tlačové správy

Prílohy

Pre ženy

Víkend

Veda

Kariéra

Radíme

Hobby

Príroda-Zvieratá

Technika

Počítače

Zábava

Video

Hry

Karikatúry

Kohn

Pridajte sa
Ste na Facebooku?
Ste na Twitteri?
Pridajte sa.


 Mobilná verzia




 24hod.sk    Zo zahraničia

16. júla 2026

Izrael odmieta stiahnuť vojakov z bezpečnostných zón v troch krajinách


Tagy: Americko-izraelské vzťahy Izraelsko-palestínsky konflikt Napätie na Blízkom východe Pásmo Gazy

Židovský štát podľa svojho ministra obrany ponechá jednotky v bezpečnostných zónach aj napriek výhradám Washingtonu. Izraelský minister obrany



Zdieľať
greece_israel_93660 1 1 676x451 16.7.2026 (SITA.sk) - Židovský štát podľa svojho ministra obrany ponechá jednotky v bezpečnostných zónach aj napriek výhradám Washingtonu.


Izraelský minister obrany Jisrael Kac povedal vo štvrtok svojmu americkému kolegovi Petovi Hegsethovi, že Izrael nemá v úmysle stiahnuť svoje jednotky z bezpečnostných zón, ktoré vytvoril v Pásme Gazy, Libanone a Sýrii.

Nevyhnutná prítomnosť


Podľa vyhlásenia Kacovho úradu minister počas nočného telefonátu zdôraznil, že prítomnosť izraelských síl v týchto oblastiach je nevyhnutná na ochranu hraníc a obyvateľov prihraničných regiónov pred hrozbami zo strany ozbrojených skupín.

„Nikdy sme nežiadali Spojené štáty, aby konali namiesto nás na našich hraniciach,“ vyhlásil Kac.

Jeho vyjadrenia prichádzajú niekoľko dní po správe portálu Politico, podľa ktorej americký prezident Donald Trump vyzval izraelského premiéra Benjamina Netanjahua na stiahnutie izraelských síl zo Sýrie a Libanonu.

Opakované útoky


Podľa amerických predstaviteľov Washington považuje pokračujúce nasadenie za faktor zvyšujúci napätie v regióne.

Izrael rozšíril svoju vojenskú prítomnosť na juhu Sýrie po páde režimu Bašára Asada v decembri 2024 a opakovane podnikal útoky na sýrske územie. V Libanone izraelská armáda naďalej kontroluje približne desaťkilometrové pásmo pri hranici.

Rozhovory stále prebiehajú


Bejrút a Jeruzalem medzitým vedú za sprostredkovania Spojených štátov rokovania o ukončení nepriateľských akcií.

V stredu v Ríme ukončili piate kolo rozhovorov, ktorých cieľom je postupné stiahnutie izraelských jednotiek z časti libanonského územia. V Pásme Gazy podľa izraelskej armády jej sily kontrolujú približne 60 percent územia.


Zdroj: SITA.sk - Izrael odmieta stiahnuť vojakov z bezpečnostných zón v troch krajinách © SITA Všetky práva vyhradené.

Tagy: Americko-izraelské vzťahy Izraelsko-palestínsky konflikt Napätie na Blízkom východe Pásmo Gazy
   Tlač    Pošli



nasledujúci článok >>
Šeliga vyzýva Rašiho, aby vyhlásil voľbu kandidátov na sudcov Ústavného súdu ešte dnes
<< predchádzajúci článok
Okresný úrad Košice má novú službu, ktorá klientom umožňuje aj na diaľku sledovať poradie a čas čakania

©2005-2026 Denník 24hodin Správy 24hodín Dobré Správy 24hodín 24hodín v Skratke 24 hodín v skratke Webdesign by WEBkomplex.sk

Spravodajstvo

  Mačka  Správy  Papierové palety  Čo dnes, kultúra, párty 