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16. júla 2026

Šeliga vyzýva Rašiho, aby vyhlásil voľbu kandidátov na sudcov Ústavného súdu ešte dnes


Tagy: sudca ústavného súdu

Opozičný politik pripomenul, že ústavný súd dlhodobo upozorňuje, že mu chýbajú sudcovia. Juraj Šeliga z mimoparlamentnej ...



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16.7.2026 (SITA.sk) - Opozičný politik pripomenul, že ústavný súd dlhodobo upozorňuje, že mu chýbajú sudcovia.


Juraj Šeliga z mimoparlamentnej strany Demokrati kritizuje predsedu Národnej rady SR Richarda Rašiho (Hlas-SD), že si z ústavy robí trhací kalendár.

„Predseda parlamentu nemá čakať na pokyn Roberta Fica ani na ďalší koaličný obchod. Má si plniť svoje ústavné povinnosti a bezodkladne vyhlásiť voľbu kandidátov na sudcov Ústavného súdu SR,“ odkázal Šeliga na sociálnej sieti.

Chýbajú sudcovia


Opozičný politik pripomenul, že ústavný súd dlhodobo upozorňuje, že mu chýbajú sudcovia. „Namiesto riešenia však počúvame, že koalícia ešte nie je dohodnutá,“ kritizoval Šeliga.

V príspevku, ktoré zverejnil sa sociálnej sieti sa pýta na koho dohodu sa ešte čaká a komu je to miesto pripravené. „Čakáte na pána Paru, obhajcu Mariana Kočnera? Na pána Lindtnera, dlhoročného obchodného partnera Roberta Kaliňáka? Alebo na pána Chabada, švagra Roberta Fica?“ zamýšľal sa Šeliga.

„Richard Raši nie je predsedom koaličnej rady. Je predsedom Národnej rady Slovenskej republiky. Jeho povinnosťou je rešpektovať Ústavu, zabezpečiť riadne fungovanie parlamentu a vytvoriť priestor, aby o kandidátoch rozhodol parlament, nie zákulisné dohody,“ prízvukoval Šeliga s tým, že celý proces sa má udiať transparentne pred očami verejnosti, a nie za zatvorenými dverami.

Opozičný politiky vyzval Rašiho, aby vyhlásil voľbu kandidátov na sudcov Ústavného súdu ešte dnes. „Slovensko nepotrebuje ďalšie koaličné obchody. Slovensko potrebuje fungujúci a nezávislý Ústavný súd,“ uzavrel Šeliga svoj príspevok.


Zdroj: SITA.sk - Šeliga vyzýva Rašiho, aby vyhlásil voľbu kandidátov na sudcov Ústavného súdu ešte dnes © SITA Všetky práva vyhradené.

Tagy: sudca ústavného súdu
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