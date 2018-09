Izrael odmietol správu Ruska o zostrelení ruského lietadla v Sýrii

Ruské prieskumné lietadlo zostrelila sýrska raketa v pondelok večer nad Stredozemným morom. Zahynulo všetkých 15 osôb na palube. K incidentu došlo približne o 23.00 h moskovského času, keď sa lietadlo vracalo na ruskú leteckú základňu Humajmím. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Tel Aviv 23. septembra (TASR) - Izraelská armáda v nedeľu odmietla najnovšie tvrdenia ruského ministerstva obrany a zopakovala, že izraelské letectvo nenesie zodpovednosť za nedávne zostrelenie ruského lietadla v Sýrii, pri ktorom zahynulo 15 ruských vojakov.Izraelská armáda vo svojom vyhlásení uviedla, že jej bojové lietadlá F-16 sa nekryli ruským špionážnym lietadlom Il-20, ako to tvrdí Rusko.Izraelská armáda okrem toho informovala, že v čase, keď bolo ruské lietadlo nad územím Sýrie zostrelené, sa izraelské lietadlá nachádzali v izraelskom vzdušnom priestore.Izrael dodal, žeIzraelská armáda vo svojom vyhlásení uviedla, že izraelské velenie pri každom schvaľovaní akejkoľvek vojenskej akcie berie vždy do úvahy aj bezpečnosť ruských vojakov, ktorí pôsobia v Sýrii.Rusko a Izrael sa sporia o to, kto je za zostrelenie ruského lietadla zodpovedný.Izraelský denník Haarec rekapituloval, že podľa Ruska zodpovednosť za incident nesie výlučne Izrael, ktorého piloti postupovali neprofesionálne, alebo hrubo nedbanlivo.Izraelský minister obrany Avigdor Lieberman však v reakcii na to vyhlásil, že zaje zodpovedný sýrsky režim.Izraelská armáda po internom vyšetrovaní totiž dospela k záveru, že na strane izraelského letectva nedošlo k pochybeniu. Upozornila však, že sýrska protivzdušná obrana v daný večer vypálila 20 rakieta bez toho, aby si preverila, či sa v oblasti nenachádzajú ruské lietadlá.Haarec pripomenul, že podľa Ruska boli jeho jednotky pôsobiace v Sýrii informované o náletoch izraelského letectva na sýrsku provinciu Lázikíja len minútu pred ich začiatkom, takže nebolo dosť času na stiahnutie ruských síl z oblasti útoku.Rusko tiež tvrdí, že Izrael ho informoval o náletoch na severe Sýrie, zatiaľ čo provincia Lázikíja sa nachádza na západe krajiny. Izrael tieto tvrdenia Ruska odmieta a deklaruje, že komunikácia fungovala v obvyklom režime. Podľa Izraela bola informácia o náletoch poskytnutá Rusku oveľa skôr ako minútu pred akciou a dostatočne včas na to, aby vydalo svojim vojakom rozkaz stiahnuť sa. Izrael dodal, že takto fungoval systém varovania pred útokmi celé roky.Haarec poznamenal, že Izrael nekomentoval tvrdenie Ruska o údajne nesprávnej lokalizácii útoku, ktorú pred jeho začatím poskytla izraelská armáda.Ruské prieskumné lietadlo zostrelila sýrska raketa v pondelok večer nad Stredozemným morom. Zahynulo všetkých 15 osôb na palube. K incidentu došlo približne o 23.00 h moskovského času, keď sa lietadlo vracalo na ruskú leteckú základňu Humajmím.Bezprostredne po incidente Rusko zo zodpovednosti za zostrelenie svojho lietadla obvinilo Izrael.Ministerstvo obrany podľa agentúry TASS uviedlo, že ruským lietadlom pripravujúcim sa na pristátie sa v čase incidentu kryli izraelské stíhačky F-16, ktoré boli v tom čase na misii s cieľom zaútočiť na objekty v sýrskej provincii Lázikíja. Moskva následne varovala, že si vyhradzuje právo na odvetu.Ruský prezident Vladimir Putin bol však vo svojich vyjadreniach miernejší - denník The Times of Israel napísal, že Putin Izraelu, že zavinil zostrelenie ruského špionážneho lietadla, ale izraelského premiéra Benjamina Netanjahua vyzval:Rusko a Sýria potom spustili vlastné vyšetrovania incidentu, pričom ich závery sa líšia a sú totožné s ich pôvodnými verziami, s ktorými prišli krátko po zostrelení ruského lietadla.