Zeman prijal bývalého Trumpovho stratéga, ultrapravičiara Bannona

Český prezident Miloš Zeman, archívna snímka. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Praha 23. septembra (TASR) - Americký podnikateľ Steve Bannon, ktorý v minulosti pôsobil ako poradca a hlavný, ultrapravicový stratég prezidenta USA Donalda Trumpa, prišiel v nedeľu do zámku v Lánoch, kde ho prijal český prezident Miloš Zeman. Hrad to oznámil v nedeľu podvečer na Twitteri, napísal spravodajský portál Novinky.cz.O stretnutie požiadal Bannon, uviedol hovorca prezidenta Zemana. Ten v amerických voľbách v roku 2016 otvorene podporoval Trumpa.Bannona sprevádzal k Zemanovi poslanec nemeckého parlamentu (Bundestag) za protiprisťahovaleckú stranu Alternatíva pre Nemecku (AfD) Petr Bystroň, ktorý má český pôvod.Bannon vystúpil v sobotu na konferencii strany Bratia Talianska (Fratelli d'Italia) v Ríme. Vyhlásil tam, žePovedal tiež, že má v úmysle tráviťsvojho času v Európe, aby pomohol populistom zvíťaziť v májových voľbách do Európskeho parlamentu.Bannon zastával post poradcu a stratéga prezidenta Trumpa od januára do augusta 2017. V minulosti pôsobil ako investičný bankár, od roku 2012 bol šéfom pravicovo-populistického serveru Breitbart. Vo vedení serveru pracoval do januára 2018.Podľa amerických médií mal ako člen Trumpovho tímu spory so zástancami tradičnej republikánskej politiky. On samotný je pokladaný za zástancu takzvanej alternatívnej pravice, ktorá dáva pred ekonomickými otázkami prednosť kultúrnym témam a protiimigračnej politike.Tento rok spustil novú iniciatívu nazvanú Hnutie (Movement), ktorá má byť podpornou sieťou pre európske antisystémové strany. Súhlas jej už dal taliansky minister vnútra, vicepremiér a líder strany Liga Severu Matteo Salvini, informovala tlačová agentúra DPA.Hnutie má združovať odporcov migrácie a má byť protiváhou aktivít maďarsko-amerického filantropa Georgea Sorosa, napísal portál Novinky.cz.