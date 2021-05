Izrael povolil židovské návštevy na Chrámovej hore, moslimovia nechávali doklady pri vstupe

SITA Slovenská tlačová agentúra, prevádzkovateľ spravodajského portálu webnoviny.sk . Všetky práva vyhradené.

23.5.2021 (Webnoviny.sk) - Izraelská polícia eskortovala viac ako 250 židovských návštevníkov na Chrámovej hore v Jeruzaleme. Miesto bolo nedávno dejiskom stretov medzi policajtmi a Palestínčanmi, ktoré pomohli rozpútať 11 dní bojov medzi Izraelom a militantmi v Pásme Gazy. Ako informoval islamský vakf, ktorý posvätné miesto spravuje, nedeľňajšie návštevy židov boli prvé od 4. mája.Islamský vakf tiež uviedol, že polícia poslala z areálu preč mladých Palestínčanov a zakázala vstup moslimom mladším ako 45 rokov. Moslimovia, ktorí tam prišli museli nechať svoje identifikačné doklady u policajtov pri vstupe. Šiestich Palestínčanov zadržali, pričom štyroch neskôr prepustili.Izraelská polícia poprela, že by obmedzovala návštevníkov na základe veku, a uviedla, že zatkla päť ľudí, ktorí porušovali verejný poriadok. Hovorca polície Micky Rosenfeld povedal, že miesto je otvorené pre „bežné návštevy“ a polícia zabezpečila oblasť.Izraelská polícia sa opakovane dostávala do stretov s palestínskymi demonštrantmi na Chrámovej hore niekoľko dní predtým, ako 10. mája vypukli boje medzi palestínskym hnutím Hamas v Pásme Gazy a Izraelom. Hamas vtedy začal strieľať rakety na Izrael a ten reagoval náletmi. Boje, ktoré si vyžiadali viac ako 250 mŕtvych, ukončilo v piatok prímerie. Niekoľko hodín po tom, sa však na Chrámovej hore policajti a Palestínčania na krátko dostali znova do stretov.